Le Père Noël arrive!

D’abord les températures froides, ensuite les premiers flocons. Vous avez raison: l’hiver est à nos portes. Que manque-t-il à votre bonheur? Ah oui… le Père Noël fera son arrivée en sol trifluvien pour vous préparer à la période magique appelée le «Temps des Fêtes».

Après quelques mois de repos, le Père Noël effectuera son grand retour au Centre commercial Les Rivières dès le 16 novembre prochain, dès 10h.

De nouveau cette année, le Père Noël arrivera avec une parade. La parade s’arrêtera à son royaume où il accueillera les enfants, avec cannes et cahiers d’activités en prime, jusqu’à 16h.

De l’animation et des spectacles, en plus d’amuseurs publics, des musiciens et des maquilleurs attendent les nombreux visiteurs entre 11h et 16h.