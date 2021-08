Le passeport vaccinal obligatoire dès le 1er septembre

À compter du 1er septembre, le gouvernement du Québec exigera la présentation d’un passeport vaccinal pour avoir accès à certains lieux ou pour participer à certaines activités non essentielles.

Québec prévoyait déployer le passeport vaccinal à l’automne, mais la présence de plus en plus importante du variant Delta et la recrudescence des cas de COVID-19 forcent le gouvernement à devancer l’application de cette mesure qui a pour but d’éviter un reconfinement comme lors des vagues précédentes.

Le passeport vaccinal permettra aux personnes adéquatement protégées ou qui ont une contre-indication clinique à la vaccination contre la COVID-19 de 13 ans ou plus d’accéder à certains lieux et de pratiquer certaines activités non essentielles où le risque de transmission entre les personnes est élevé. Ces activités incluent notamment les événements et festivals, les salles de spectacle et les salles où se produisent des évènements sportifs, les casinos, les cinémas, les salles d’entraînement, les sports d’équipe, les bars, les restaurants et certaines activités parascolaires.

Il ne sera toutefois pas requis dans les bibliothèques, les rassemblements privés, les mariages, lors de funérailles, dans les lieux de culte, les spas et les saunas, les commerces et entreprises offrant des soins personnels et d’esthétique, lors de rendez-vous de massothérapie, des cours de dressage canin, des cours de conduite, des hébergements et des activités de chasse et de pêche.

Fonctionnement du passeport vaccinal

Le passeport vaccinal sera un outil officiel et gratuit attestant qu’une personne est adéquatement protégée contre la COVID-19.

Lorsqu’une personne se présentera dans un lieu où le passeport vaccinal est demandé, elle devra fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 contenant un code QR qui affiche le niveau de protection. Cette preuve peut être présentée de trois façons, soit en format papier, sur un appareil mobile ou à partir de l’application mobile VaxiCode. À noter que pour tous les formats, une preuve d’identité avec photo sera demandée.

Deux applications seront disponibles et pourront être téléchargées gratuitement sur les plateformes habituelles. La première, VaxiCode, est destinée aux citoyens. Elle permettra de télécharger et de lire le contenu complet du code QR, présent sur la preuve de vaccination, de le classer dans un portefeuille électronique et de le présenter sur demande. La seconde, VaxiCode Verif, permettra aux exploitants ou aux responsables des activités visées par la mesure de vérifier le statut de protection des personnes voulant y accéder.

Une période d’adaptation est prévue du 1er au 15 septembre, pendant laquelle le passeport vaccinal sera déployé, sans toutefois qu’aucune sanction ne soit appliquée.