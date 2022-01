Le passeport vaccinal exigé à la SAQ et à la SQDC

Les rumeurs étaient présentes depuis quelques jours et le gouvernement a confirmé aujourd’hui que le passeport vaccinal allait être obligatoire pour entrer dans les SAQ et les SQDC dès le 18 janvier. Le gouvernement va également élargir dans les prochains jours la portée du passeport vaccinal pour certains services et soins personnels.

Encore une fois, le gouvernement serre la vis aux 10% de non-vaccinés. Avec cet élargissement de l’utilisation du passeport vaccinal, le ministre de la Santé, Christian Dubé, prévient que dans les prochains mois, lorsque toute la population aura pu se faire injecter la troisième dose du vaccin, le passeport vaccinal sera également à trois doses.

» J’espère que ce sera un incitatif additionnel pour se faire vacciner. Les non-vaccinés doivent réduire leurs contacts. Il faut les protéger d’eux-mêmes. S’ils sont mécontents de cela, il ne leur reste qu’une chose à faire, se faire vacciner « , martèle le ministre Dubé, soucieux.

Près de 20 000 employés absents

Dans le réseau de la santé, le nombre de travailleurs absents en raison de la COVID-19 a atteint le nombre astronomique de 20 000. Le gouvernement a même dû s’asseoir avec les syndicats pour trouver des solutions afin d’essayer d’ouvrir 1000 lits COVID supplémentaires dans la province. Les projections indiquent qu’il pourrait y avoir 3000 hospitalisations et 400 personnes aux soins intensifs à la mi-janvier (17 janvier).

Christian Dubé a également indiqué que le 5 janvier, 400 personnes supplémentaires ont été hospitalisées et que, pour l’instant, les spécialistes ne voient pas encore de plateau d’infection. Le bilan quotidien fait état de 15 874 nouveaux cas et 26 nouveaux décès. Du côté des hospitalisations, il y a eu 415 nouvelles entrées et 212 nouvelles sorties pour un total de 1953 hospitalisations, soit une augmentation de 203. Il y a 207 personnes aux soins intensifs (+16).

Projections des hospitalisations

Avec la fin du dépistage pour une bonne partie de la population, il est plus difficile d’effectuer des projections des hospitalisations. Cependant, le ministre mentionne que d’autres indicateurs sont évalués, ce qui permet tout de même d’avoir un bon portrait de la situation. » Nous avons une moins bonne visibilité de la situation épidémiologique, mais ce n’est pas pour autant qu’on navigue à l’aveugle « , explique M. Dubé. Le taux de positivité est autour de 30%, ce que le ministre qualifie d’énorme.

Le gouvernement souhaite mettre en place, dès la semaine prochaine ou la suivante, une plateforme d’autodéclaration pour les gens utilisant les tests rapides afin d’avoir un meilleur portrait épidémiologique.

» Bien que les prévisions de l’INESSS sont inquiétantes, elles ne tiennent pas compte des mesures mises en place le 30 décembre « , rassure Christian Dubé.