Le Parti libéral soutient la recherche sur l’hydrogène

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ELECTIONS. Le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie, Pierre Moreau, est venu soutenir les candidats libéraux de Trois-Rivières et de Champlain, Jean-Denis Girard et Pierre Michel Auger, aujourd’hui, dans leur campagne électorale. Il en a profité pour visiter quelques entreprises dont Marmen, Trigo Énergies et l’Institut de recherche sur l’hydrogène.

«J’ai pu constater le dynamisme de Marmen. On souhaite encourager l’énergie éolienne au Québec. Ça représente 5000 emplois au Québec, dont 4000 dans les régions. Chez Marmen, on a aussi vu des exemples d’intégration en entreprise. Des travailleurs du Congo, du Nicaragua et du Costa Rica y sont employés. Les entreprises du Québec ont besoin de l’immigration pour combler des emplois spécifiques», souligne M. Moreau.

Il a également assuré qu’un gouvernement libéral poursuivrait les efforts de transition énergétique en soutenant la recherche sur l’hydrogène. L’objectif sera de produire de l’hydrogène à partir de l’hydroélectricité, de sorte que cela permettrait de produire une énergie propre avec une énergie renouvelable.

«Ça nous positionnerait de façon extraordinaire comme exportateur d’hydrogène propre. La filière de l’hydrogène pour véhicule est également très intéressante pour les entreprises de transport de longue portée. L’hydrogène permettrait une recharge de véhicule comme on fait un plein d’essence pour les voitures conventionnelles. Cela permettrait de parcourir une distance beaucoup plus grande et ça intéresse les grands transporteurs, car ils seraient moins soumis à la question du réseau de bornes de recharge», explique Pierre Moreau.

Dans son plan de transition énergétique, le Parti libéral du Québec souhaite aussi réduire la dépendance au pétrole et augmenter l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables et de bioénergie.