Le parc linéaire des Coteaux temporairement fermé

Des travaux visant à parachever la piste du parc linéaire des Coteaux débutent cette semaine, obligeant la Ville à fermer l’accès au parc linéaire durant une quinzaine de jours par mesure de sécurité pour les travailleurs et les usagers.

Au cours de la semaine, des barrières de sécurité seront donc installées d’un bout à l’autre du parc linéaire des Coteaux et seront retirées lorsque les travaux seront menés à terme, à la mi-mai.

L’entrepreneur doit notamment ajouter une seconde couche de pavage et réaliser le marquage de la piste. Il procédera également à l’ajout d’éclairage spécialisé et de feux piétons clignotants. Il complétera l’aménagement par l’installation de mobilier urbain, comme des bancs, poubelles et supports à vélo.

La Ville de Trois-Rivières demande aux cyclistes et aux piétons de respecter la signalisation en place et d’éviter de circuler sur la piste pour la durée du chantier.