Le nouveau variant du coronavirus n’est pas au Canada

Des analyses sur plus de 25 000 échantillons prélevés lors des tests au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique n’ont pas révélé la présence de ce variant du SRAS-CoV-2 découvert au Royaume-Uni, selon les autorités de la santé publique du Canada.

« Nous allons poursuivre nos efforts de séquençage des échantillons à forte probabilité, par exemple les échantillons provenant de voyageurs de retour au pays au cours des deux dernières semaines », a indiqué l’administratrice en chef de la santé publique, Dre Theresa Tam, en conférence de presse.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a quant à lui rassuré les Canadiens sur les mesures prises aux frontières pour l’identification et le suivi des voyageurs ayant séjourné au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours. Il a ajouté que ceux qui étaient arrivés dimanche avaient fait l’objet des contrôles poussés en raison du nouveau variant du coronavirus.

Plus de 98 % des cas de COVID-19 au Canada sont issus des transmissions communautaires et non des voyages à l’étranger selon M. Blair qui n’a pas apporté d’autres détails sur la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni. La mesure est entrée en vigueur depuis lundi, et ce pour 72 heures.

« La décision de fermer les frontières illustre avec quelle rapidité les choses peuvent changer avec la COVID », a souligné sa collègue de la santé, Patty Hadju. Les autorités ont multiplié les appels au respect des règles sanitaires, mettant les Canadiens en garde contre une nouvelle vague d’infections au cours des deux prochains mois.

***

COVID-19 : 76 nouveaux cas et cinq décès en Mauricie/Centre-du-Québec

Dans la dernière journée, 76 nouveaux cas ont été déclarés dans la région. Cette augmentation représente pour la Mauricie 35 cas supplémentaires et 41 pour le Centre-du-Québec.

On déplore toutefois cinq décès, soit deux en CHSLD, deux en ressources d’hébergement de la communauté et un à domicile.

Le nombre de personnes rétablies se chiffre pour sa part à 73.

Une hausse est observée au niveau des hospitalisations. On compte aujourd’hui 43 personnes hospitalisées, une augmentation de 2 hospitalisations par rapport à hier. Le secteur des soins intensifs est quant à lui demeuré stable avec 10 personnes hospitalisées.