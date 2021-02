Le nouveau défi professionnel d’Audrey Lemay

En 2018, Audrey Lemay a fondé son entreprise, Les Ateliers Fabrik-Déco, avec l’intention d’inspirer les gens et de les convaincre de fabriquer leurs propres décorations. Après avoir offert de nombreux ateliers aux quatre coins de Trois-Rivières, voilà qu’elle s’est lancé dernièrement un nouveau défi.

«Avant que la pandémie arrive, j’offrais des ateliers de décorations faites à la main. J’allais à différents endroits à Trois-Rivières, raconte Mme Lemay. J’avais une belle clientèle scolaire, j’allais dans plusieurs écoles. Une quinzaine au total, autant au primaire qu’au secondaire. J’étais aussi en train de développer ma clientèle adulte. Je commençais à me faire connaître dans les centres de loisirs.»

«Mais avec la COVID-19, tout a cessé, enchaîne-t-elle. Ça n’a pas repris en septembre dans les écoles ni ailleurs, à cause des zones rouges. Il a donc fallu que je prenne une décision : soit je me trouvais un autre emploi, soit je transformais la mission de mon entreprise.»

Sans trop d’hésitation, son choix s’est arrêté sur la deuxième option. Fille de défis, elle y a vu l’occasion d’essayer autre chose. «Je suis une personne très créative, alors j’ai décidé de concevoir et de vendre mes propres décorations faites à la main», explique-t-elle.

«Ce sont des décorations tendance et qui peuvent aussi être personnalisées, ajoute Mme Lemay. J’ai deux collections : une permanente qui est entièrement composée de matériaux neufs et une éphémère qui est faite à partir d’objets et de matériaux recyclés.»

Dans la première, on retrouve des capteurs de rêve aux allures modernes. Ceux-ci sont d’ailleurs en vente chez Aroma Si. Pour sa collection éphémère, l’artisane a notamment transformé de vieilles rames de bois en élément décoratif. Elle donne aussi une seconde vie à de vieux vases de verre et des cadres de bois défraîchis.

Pour voir ses créations ou tout simplement pour s’inspirer, les gens sont invités à consulter sa page Facebook, «Les Ateliers Fabrik-Déco».