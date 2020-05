Le nouveau colisée n’ouvrira pas avant la fin de l’année 2020

Avec la reprise des activités sur les chantiers de construction aujourd’hui, les travailleurs sont de retour sur le chantier de construction du nouveau colisée. Toutefois, avec l’arrêt des travaux pendant plusieurs semaines et l’ajout de mesures sanitaires, la livraison provisoire du bâtiment à la fin de l’été par l’entrepreneur a été reportée.

Si tout va bien, il faudra attendre la fin de l’année 2020 avant de voir les portes du nouveau colisée s’ouvrir à la population, soit un retard de près de quatre mois.

Les équipes sportives qui devaient fouler la glace du nouveau colisée en septembre seront relocalisées, le temps que l’infrastructure soit accessible. Dans le contexte, la démolition de l’aréna Jean-Guy-Talbot est retardée.

L’équipe des Loisirs planche sur plusieurs scénarios pour répondre aux besoins en heures de glace de la prochaine saison.

En parallèle, la Ville poursuit l’analyse des différents scénarios concernant l’occupation du nouveau colisée.

Le délai de construction ne compromet nullement les négociations en cours avec les partis intéressés, affirme la Ville.

Une évaluation sera faite pour identifier les causes et retards qui sont imputables à l’entrepreneur et non à la crise sanitaire, puisque la construction du colisée est un contrat clé en main qui prévoit des pénalités de 5000$ par jour de retard.

La Ville de Trois-Rivières assure toutefois que la situation n’a pas d’impact sur l’enveloppe budgétaire de 60,6 M$.