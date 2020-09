Le Musée POP propose plusieurs activités familiales

En d’dans pour la nuit!

Toute la famille pourra venir vivre une expérience unique en passant la nuit dans la Vieille prison. Dans l’ambiance unique de ce bâtiment historique, les familles devront résoudre une affaire louche lors d’un jeu d’intrigues en soirée, dormir dans de vraies cellules et prendre le petit déjeuner du prisonnier. L’activité se tiendra durant trois fins de semaine du mois d’octobre alors que quatre familles à la fois, séparées les unes des autres, pourront prendre place dans les différentes ailes de l’établissement. Pour les familles avec enfants de 10 à 15 ans, 200$/famille (+ taxes et services).

On mange les décos d’Halloween!

Pour les plus petits, le Musée propose un atelier de fabrication de figurines en pâte d’amande sous le thème de l’Halloween (citrouilles, fantômes, etc.). Les enfants pourront laisser aller leur créativité pour ensuite ramener leur œuvre à la maison et la déguster. Le Musée accueillera les petits becs sucrés, accompagnés d’un parent, les 24, 25 et 31 octobre à 11h et 14h. Pour les 4 à 8 ans, accompagné d’un adulte, 10$/personne (+ taxes et services).

Étire la tire!

Le dimanche 22 novembre à 13h30, pour souligner la Sainte-Catherine, les enfants sont invités à un atelier de fabrication de tire et à se confectionner un chapeau de Catherinette. On leur expliquera également l’origine de cette fête. En collaboration avec l’Académie des Ripailleurs. Pour les 5 à 10 ans, accompagné d’un adulte, 10$/personne (+ taxes et services).

Le père Noël est un superhéros!

Comment fait le père Noël pour distribuer les cadeaux dans les maisons de tous les enfants? Les enfants sont invités à se mettre dans sa peau en accomplissant un parcours d’obstacles tout droit sorti de l’univers des superhéros. Ils créeront ensuite leur propre masque de superhéros qu’ils pourront porter fièrement! L’activité aura lieu dans la toute nouvelle exposition-aventure jeunesse L’ADN des superhéros, les 19 et 20 décembre, à 11h, 13h30 et 15h30. Pour les 4 à 8 ans, accompagné d’un adulte, 10$/personne (+ taxes et services).

La petite bacaisse

Le Musée POP offre aux familles un coffret artistique comprenant 4 cuillères en bois, le matériel d’art pour les décorer et un tutoriel pour apprendre à en jouer! De quoi agrémenter vos soirées en famille! Au coût de 25 $ par coffret (taxes et frais de livraison en sus).

Plusieurs mesures sanitaires sont mises en place afin d’assurer le plaisir et la sécurité de tous. Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus. Réservation obligatoire pour toutes les activités. Pour plus d’informations, visitez le https://museepop.ca/activites-famille/calendrier-d-activites