Le Musée POP maintenant propriétaire de la Collection Robert-Lionel-Séguin

La Collection Robert-Lionel-Séguin (CRLS) appartenait à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) depuis son acquisition en 1983. Afin de favoriser sa conservation, sa mise en valeur et son rayonnement, l’UQTR a convenu de céder la propriété de cette importante collection au Musée POP qui en devient propriétaire à part entière.

«Cette cession de la CRLS au Musée POP permet non seulement d’assurer des conditions et une expertise muséales nécessaires à la préservation de ces témoins du quotidien d’avant l’industrialisation, mais également d’en mettre en évidence la vocation autant patrimoniale que pédagogique. Le Musée Pop est l’endroit tout indiqué pour perpétuer cette mémoire collective dans toute son étendue et sa diversité », souligne le recteur de l’UQTR, Daniel McMahon.

La CRLS regroupe plus de 22 000 objets datant de 1850 à 1950 à caractère ethnologique qui témoignent de la vie au Québec avant l’urbanisation et l’industrialisation: ameublement, objets personnels, outils et équipements reliés à divers métiers et à l’agriculture, objets de communication, objets de transport, œuvres d’art, quincaillerie, objets médicaux, etc.

Le fameux marche-à-terre, qui trône au cœur du bâtiment du musée, est d’ailleurs l’une des pièces maîtresses de la collection.

La collection comprend aussi sept bâtiments, soit une maison construite en 1854, deux laiteries, un séchoir à maïs, une baraque à foin, une écurie à encorbellement et une porcherie à toit de chaume, exposés dans la cour arrière du Musée.

«C’est une journée extrêmement importante et historique pour le Musée. La Collection Robert-Lionel-Séguin est une collection classée par le ministère de la Culture et des Communications. C’est une collection de référence et d’étude d’envergure internationale qui représente notre peuple au quotidien. L’acquisition de la Collection Robert-Lionel-Séguin concrétise notre crédibilité dans l’échiquier muséal québécois», témoigne Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP, qui travaillait sur ce projet depuis son arrivée en poste.

Cette cession de la collection permettra au Musée POP d’approfondir la recherche ethnologique sur le corpus, poursuivre la documentation aux normes muséales actuelles de tous les artéfacts, de stabiliser certaines pièces qui nécessiteront des travaux de restauration, la rendre disponible aux chercheurs et en assurer la diffusion et la pérennité.

Par ailleurs, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, propriétaire du terrain ainsi que du bâtiment abritant la réserve du Musée POP a convenu de reconduire son bail emphytéotique pour une période de 25 ans.

Cela permettra à l’institution muséale à réaménager les lieux et de mettre à niveau des installations qui abritent les 100 000 objets de ses collections, dont la CRLS.

Le bâtiment de la réserve muséale a été conçu pour répondre à des conditions muséales précises, ce qui le rend unique dans la région.

La reconduction du bail est bonifiée d’une entente de partenariat avec le Musée qui permettra notamment l’accueil d’élèves du primaire et du secondaire, dont une visite VIP de la réserve muséale (une classe par année) habituellement non accessible au public et la mise en valeur de projets artistiques réalisés dans le cadre de cours d’arts plastiques.

Rappelons que cette collection est à l’origine de l’établissement du Musée et a été constituée par l’ethnologue Robert Lionel-Séguin, professeur à l’UQTR.