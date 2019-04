Le Musée POP finaliste aux Prix Numix

Le Musée POP est finaliste pour un prix Numix dans la catégorie «Jeu – jeunesse et famille» pour son jeu interactif ChronoPOP.

Les Prix Numix récompensent l’excellence des contenus numériques québécois. L’institution trifluvienne est opposée à Coucou de Télé-Québec et au projet Technomagie 3.0 de Prestigo Médias dans sa catégorie.

«C’est extraordinaire comme nomination parce que c’est une prix qui a une reconnaissance nationale, explique Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP. On se confronte à de grosses pointures. C’est super intéressant pour nous, car ça met le phare sur les interventions qu’on fait en éducation. C’est difficile de rester toujours pertinent, intéressant, interactif et ludique. ChronoPOP est très apprécié des enfants.»

ChronoPOP consiste en un jeu sur tablette numérique qui met en valeur des objets de la collection du musée. Comme cette collection compte 100 000 objets, il est impossible pour l’institution muséale de tous les présenter. En fait, à peine 1% des objets figure dans des expositions.

Grâce à un partenariat avec iScan 3D, le Musée POP a fait numériser quelques objets ayant un mécanisme particulier.

«Ils ont modélisé des objets du quotidien d’antan, comme des machines à laver, le marche-à-terre et une baratte à crème glacée, pour le faire fonctionner sur la tablette. À partir de ça, on a conçu un jeu qui permet aux enfants de découvrir l’utilité de ces objets. Les enfants peuvent zoomer, les faire tourner pour en voir tous les détails et voir de quelle façon ils fonctionnaient», raconte Mme Therrien.

Une compétition entre équipe est intégrée lors des visites scolaires. ChronoPOP est disponible au Musée POP depuis l’automne dernier.

On connaîtra l’identité des gagnants des prix Numix le 9 mai prochain.