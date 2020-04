Le Musée POP en mode virtuel

En raison de la pandémie actuelle, le Musée POP a développé un volet virtuel sur son site Internet afin de continuer à faire rayonner la culture populaire du Québec.

Chaque samedi et jeudi, le Musée propose des dessins à colorier en lien avec le Musée et sa collection. On les retrouve sur la page Facebook du Musée POP et sur le site Internet www.museepop.ca.

Deux expositions virtuelles sont aussi disponibles en ligne. Le début d’un temps nouveau s’attarde à la Révolution tranquille, tandis que Vivre en prison se penche sur le système carcéral canadien.

Par ailleurs,grâce à la plateforme en ligne CultureGO, le Musée propose quelques contenus exclusifs, comme le Marche-à-terre en action, numérisé en 3D, La mélancolie des coffres, Les bâtiments agricoles patrimoniaux de la Collection Robert-Lionel-Séguin, Hommage à Gerry Rochon, Les jouets vedettes de la collection et Objets ingénieux de nos patenteux.

L’équipe du Musée travaille également sur un jeu-questionnaire sur la culture québécoise, directement inspiré du contenu de l’exposition permanente Attache ta tuque! Une virée décoiffante dans la culture québécoise. Cette activité sera bientôt disponible sur le site Internet de l’institution muséale.