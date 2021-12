Le Musée POP demandera le passeport vaccinal

Les musées ne sont pas touchés par les fermetures annoncées lundi par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Pour permettre aux familles de profiter pleinement de la période des Fêtes en toute sécurité et pour participer à l’effort collectif, le Musée POP a choisi de renforcer les mesures en place dans ses installations.

Ainsi, tous les visiteurs de 12 ans et plus auront l’obligation de présenter le passeport vaccinal et ce, autant pour la visite du Musée que de la Vieille prison.

Le port du masque reste obligatoire en tout temps pour tous ainsi que la désinfection des mains.

Par ailleurs, la jauge de capacité pour la visite guidée de la Vieille prison sera réduite à 10 personnes. Les réservations pour cette visite sont fortement recommandées.

Le bâtiment abritant l’ensemble des expositions du Musée est bien ventilé et la capacité d’accueil est suffisante pour assurer la distanciation de deux mètres, assure la direction du Musée POP.

Une restriction est quand même faite sur le nombre de visiteurs présents en même temps dans chacune des salles, particulièrement dans l’exposition L’ADN des superhéros.

Ces mesures entreront en vigueur dès le 22 décembre et ce, jusqu’à avis contraire.