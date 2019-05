Le musée Boréalis prêt pour l’été

Le musée Boréalis a levé le voile sur sa programmation printemps-été élaborée sous le signe de l’innovation, de la famille, du divertissement et des festivités.

Des nouveautés se glissent dans cette programmation. Du côté familial, on retrouve les activités Ça bûche à Bobo et Initiation à la sculpture sur bois. La première propose aux de 6 ans et plus de vivre l’expérience Boréalis du point de vue des bûcherons d’antan. L’initiation à la sculpture sur vois se fera le 25 mai prochain. L’activité s’adresse aux jeunes de 12 ans et plus et sera dirigée par le sculpteur Gilles Caron.

Le 31 août, l’enseignante et historienne Michèle Gélinas animera une conférence qui fera découvrir la vie de six Mauriciennes atypiques qui, en leur temps, ont suscité plusieurs réactions et controverses. Cette présentation s’accompagnera d’une visite de l’exposition «Femmes de papier», présentée de la fin juin à la fin septembre à Boréalis.

L’autre nouveauté, Histoire à boire, entraînera les participants dans une visite guidée à la lampe de poche et dans une dégustation de produits alcoolisés. En compagnie d’un ouvrier de la CIP, ce sera l’occasion d’entendre des histoires étonnantes à propos d’une époque révolue et d’en apprendre davantage sur le monde de l’alcool clandestin.

Les populaires Mardis Jazz sont de retour du 9 juillet au 27 août. Cette année, on y verra le Trio Guillaume Martineau (9 juillet), Gentiane (16 juillet), Trio Bartula (23 juillet), Freedom Jazz Band (30 juillet), Masson Stromp (6 août), Staccattojazz invite Samuel Blais (13 août), Simon Denizart (20 août0 et No Codes (27 août).

Cet été, la soirée d’improvisation musicale (3 juillet) opposera deux trios de musiciens chevronnés dans une formule pop contre trad.

Des visites en compagnie d’un ancien travailleur de la CIP auront également lieu les samedis et dimanches du 29 juin au 1er septembre. Histoires et anecdotes croustillantes au programme.

Les réservations pour l’une ou l’autre de ces activités peuvent se faire en appelant directement au musée Boréalis au 819 372-4633.

La programmation complète est disponible au www.borealis3r.ca.