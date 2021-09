Le Musée Boréalis dévoile sa programmation

À nouveau cette année, le Musée Boréalis a dévoilé ses activités à faire en famille et entre amis. Envie de résoudre une énigme policière, d’en apprendre plus sur l’histoire du quartier entourant le musée ou encore d’accompagner vos enfants dans des mini-jeux concoctés par notre équipe, il sera possible de le faire à Boréalis.

Disparu: Enquête à travers le temps

Le concierge de nuit de Boréalis a disparu mystérieusement lors de son dernier quart de travail. Sa famille et l’équipe du musée font alors appel à vos talents d’enquêteur pour les aider à le retrouver. Équipé d’une tablette, parcourez le musée à la recherche d’indices pour résoudre cette disparition (L’enquête numérique est adaptée aux enfants de 7 ans et plus). L’activité familiale sera offerte les 30 et 31 octobre, entre 10h et 15h30 (une surprise attendra les participants lors de cette fin de semaine d’Halloween), puis du vendredi au dimanche, à partir du 5 novembre, entre 10h30 et 15h30, au coût de 15$ par adulte et 13$ par enfant (tarif familial: 47$).

Samedi Petite enfance

Boréalis invite les familles à mettre de la couleur dans les samedis gris de novembre avec l’activité Samedi Petite enfance. Vous devrez suivre les guides à travers des énigmes et des mini-jeux mystérieux adaptés aux tout-petits. Cette activité ludique (qui s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans) est offerte tous les samedis de novembre, à 10h et 11h, au coût de 20$ par famille.

Vélo visite à Boréalis

Boréalis vous invite à découvrir l’histoire derrière le quartier entourant le musée avec l’activité gratuite Vélo visite à Boréalis. Les 2 et 3 octobre, venez pédaler avec un guide à travers une panoplie d’anecdotes, de photos et de témoignages. Les départs sont prévus à 11h et à 14h.

Boréa-LIM

Boréalis et la Ligne d’improvisation mauricienne (LIM) ont confirmé le retour de l’édition spéciale Boréa-LIM. Allez voir les improvisateurs s’approprier les décors et accessoires de manière loufoque et humoristique, le 23 novembre prochain, à 20h. L’entrée est de 8$ par adulte et 5$ par étudiant. (JC)