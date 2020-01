Le mouvement zéro déchet, l’affaire de tous

La tendance zéro déchet prend de l’ampleur, mais n’élimine pas qui veut tous les déchets de sa maisonnée du jour au lendemain. Il y a des étapes à franchir et des raisonnements à accomplir, du moins c’est ce qu’avance Nathalie Poirier, copropriétaire du Carré Zéro Déchet.

Le Carré Zéro Déchet, installé depuis mai dernier dans l’allée centrale du centre commercial Les Rivières, soulève la curiosité des néophytes du mouvement, tout en proposant des options plus avancées pour ceux qui s’adonnent déjà au zéro déchet.

Nathalie Poirier est également copropriétaire de la boutique Chez Mère Hélène où on peut notamment se procurer des couches lavables. Les propriétaires ont souhaité créer une nouvelle division pour mettre de l’avant le concept zéro déchet afin de le rendre accessible. « Chez Mère Hélène, notre clientèle est plutôt composée des futurs et nouveaux parents. Cependant, le zéro déchet c’est pour tout le monde, autant l’étudiant que le gars célibataire, la personne âgée, le couple retraité ou la famille active », précise Mme Poirier.

Le choix de l’emplacement dans l’allée du centre commercial n’a pas été laissé au hasard. De cette manière, la boutique permet de sensibiliser un tout nouveau public qui n’est pas déjà embarqué dans le mouvement.

« La personne qui va en boutique spécialisée a une destination bien précise, tandis qu’au Carré Zéro Déchet, on voulait surtout sensibiliser la population en général. En boutique spécialisée, c’est seulement les personnes qui ont déjà un gros intérêt pour le mouvement et qui connaissent déjà ça qui vont y aller. En se positionnant ici, on peut éduquer les gens et les mener à se questionner sur leurs habitudes », ajoute Nathalie Poirier.

La copropriétaire constate que l’accueil de ce nouveau public est très bon. Elle mentionne que dès que la personne a fait le premier pas, le processus s’enclenche et évolue rapidement, surtout lorsqu’elle prend conscience de ce qu’elle ne jette plus.

De son expérience, Mme Poirier explique que ce sont les personnes un peu plus âgées qui sont les plus réticentes face aux produits réutilisables. Elle explique ce phénomène bien simplement : ce sont celles qui ont déjà eu ce mode de vie par obligation et qui ont connu l’arrivée sur le marché des produits jetables facilitant le quotidien, ce qu’elles perçoivent peut-être comme un retour en arrière. Mme Poirier ajoute cependant que pour d’autres, elles sont plutôt heureuses que cela revienne « comme dans leur temps! »

L’ABC du zéro déchet

Nathalie Poirier s’y connait en zéro déchet. Elle témoigne que la majorité des gens vont commencer leur démarche en trainant avec eux leur paille réutilisable. Plutôt rares sont ceux qui se lancent dans l’aventure avec le papier hygiénique lavable, ou encore les couches lavables comme elle l’a fait elle-même dans son quotidien.

Pour ceux qui voudraient faire un premier pas, Mme Poirier conseille de se diriger vers les essuie-tout, les tampons démaquillants, la brosse à dents en bambou, les pochettes à collation ou encore le cure-oreille en silicone (écotige). Ce sont des premiers pas faciles qui ne demandent que peu d’efforts supplémentaires au quotidien.

Ensuite, elle dirige ceux qui pratiquent déjà le zéro déchet vers quelque chose qui demande peut-être un petit effort supplémentaire, comme les couches lavables. On peut également penser à acheter nos produits alimentaires en vrac (riz, farine, quinoa, sucre, etc.) et faire notre marché dans des épiceries qui proposent des produits non suremballés.

On pourrait par la suite opter pour le papier hygiénique et les mouchoirs lavables, qui ont même l’avantage d’être moins irritants pour le nez. « Ce n’est pas compliqué comme on peut l’imaginer. La clé du succès, c’est le set up. Si tu es bien installé, ça fonctionne! » encourage Mme Poirier.