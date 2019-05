Le Moulin seigneurial ouvre ses portes pour l’été

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac ouvre ses portes aux visiteurs pour la saison estivale à compter du 26 mai. Une programmation haute en couleur attend autant petits et grands.

Les visiteurs pourront s’immerger dans le quotidien des travailleurs d’antan en explorant le moulin à farine datant de l’époque seigneuriale et la scierie construite au milieu du 20e siècle. Les expositions permanentes Maître meunier et Farine de Bois guideront le visiteur à travers ce retour dans le temps. De plus, les activités éducatives offertes au moulin sur réservation, telles que l’atelier de fabrication de pain artisanal.

En outre, cinq expositions artistiques ponctueront les activités estivales. Le Moulin accueillera tour à tour en ses murs les œuvres de Marie-Ève Labadie, Roxanne Campeau et Judith Picard, Gilles Tarabiscuité, Lana Greben et Isabelle Forest.

Le musée est ouvert tous les jours du 26 mai au 27 octobre 2019 entre 10h et 17h en juin, septembre et octobre, et entre 10h et 18h en juillet et août.

Pour plus d’informations: https://moulinpointedulac.recitsquifontjaser.com/