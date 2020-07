Le Moulin seigneurial adapte sa programmation

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac ouvre ses portes au public pour la saison estivale en offrant une nouvelle mouture de sa programmation.

«Les visites guidées peuvent recommencer avec une unité familiale. Les guides portent des visières et gardent une distance de deux mètres avec les visiteurs. Comme on a deux guides sur place, on peut faire deux visites guidées en même temps. On commence ainsi, mais on s’ajustera en cours d’été selon les directives en vigueur», explique Alexandre Pétrin, coordonnateur du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.

Des assistants audio personnalisés seront aussi bientôt disponibles pour les visiteurs qui voudront utiliser leurs propres appareils. Ces capsules audio conçues par les guides-interprètes du moulin viendront enrichir la visite libre en apportant des informations supplémentaires et précisions intéressantes.

«Les visiteurs pourront utiliser des liens et des codes QR pour accéder au contenu. Ce sera plus court qu’une visite traditionnelle avec des guides, mais ça amène des compléments intéressants pour les gens qui veulent plus de détails. Aussi, avec la turbine qui est présentement endommagée et qui ne peut fonctionner, on pourra intégrer des vidéos d’archives qui en présentent le fonctionnement», précise Alexandre Pétrin.

Les expositions permanentes Maître meunier et Farine de bois font plonger les visiteurs dans le quotidien des travailleurs d’antan en explorant le moulin à farine qui date de l’époque seigneuriale et la scierie construite au milieu du 20e siècle.

En nouveauté : un four à pain traditionnel sera installé en juillet sur les terrains du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. «On pourra y faire cuire du pain à l’ancienne. Pour l’instant, on ne peut pas faire d’atelier, mais si on voit que les mesures sanitaires bougent un peu, ça pourrait être une possibilité, indique-t-il. Ultimement, on aimerait jumeler l’atelier de pain avec les dimanches gratuits du gouvernement [le premier dimanche de chaque mois, NDLR] et offrir cette opportunité aux familles.»

Les sentiers Forestia sont aussi accessibles en tout temps. Le musée est ouvert tous les jours jusqu’au 25 octobre, entre 10h et 17h.