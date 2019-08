Le ministre Boulet à la rencontre des acteurs régionaux

Dans le cadre de sa tournée régionale, le ministre Jean Boulet était de passage, vendredi après-midi, au Centre de solidarité Saint-Eugène, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Accompagné de sa collègue, la ministre Sonia LeBel, il y a rencontré des membres d’organismes communautaires.

Entamée le 19 août, cette tournée régionale a pour but d’échanger avec les acteurs locaux sur leurs intérêts et leurs préoccupations.

«C’est surtout en mode écoute qu’on fait une tournée régionale, précise-t-il. Souvent, on me parle de rareté de main-d’œuvre. Je réponds aux gens en leur parlant de notre plan de match, de comment on peut mieux intégrer des travailleurs étrangers temporaires et des travailleurs expérimentés. On me parle aussi de défi d’expansion d’entreprise et de création d’emplois.»

«Il y a beaucoup de PME dans notre région et je réalise encore une fois que plusieurs d’entre elles n’ont ni les moyens ni les ressources pour faire du recrutement de façon structurée», ajoute M. Boulet.

Comme la plupart d’entre elles n’ont pas de département des ressources humaines, le ministre offre aux entreprises de se tourner vers les conseillers en entreprise à Services Québec. «On les rencontre, on établit un diagnostic et on fait un plan d’action, énumère M. Boulet. On les aide à développer de nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines et on les aide à mettre en place des plans de formation. Selon leurs besoins, on peut aussi simplement les aider à recruter les salariés dont elles ont besoin.»

En début de tournée, le ministre Boulet était dans la MRC de Maskinongé. Les premières visites ont eu lieu chez «Rien ne se perd, tout se crée» ainsi qu’au Domaine & Vin Gélinas. À Trois-Rivières, le ministre s’est rendu notamment chez AAR Aviation et chez SPA Mauricie.

Sa tournée se poursuit cette semaine. Il ira à La Tuque visiter la coopérative forestière du Haut- Saint-Maurice et l’entreprise Rémabec. Il s’arrêtera également à Shawinigan dans les entreprises Kongsberg, aux Produits Forestiers Arbec et au Centre Roland-Bertrand.