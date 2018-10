Le Mauricien Stéphane Maurais avait vu juste en 1989

SANTÉ. À l’ère de la légalisation du cannabis, Alco Prevention Canada a lancé le Cannabis Verdict, un nouveau test permettant de détecter le THC dans la salive. Icimédias s’est entretenu avec le directeur général et fondateur de la compagnie instaurée en 1989, le Mauricien Stéphane Maurais.

Le Cannabis Verdict est un outil simple et conçu pour fournir des résultats rapides et précis, offrant aux consommateurs une méthode d’auto-évaluation et de prévention des accidents de la route. Le Cannabis Verdict vient également aiguiller les entreprises ayant des employés dans des fonctions sensibles à la sécurité.

«Depuis trois ans, on offrait des formations aux employeurs aux prises avec des employés ayant des facultés affaiblies. Des chiffres prouvent que 10% à 15% des employés entrent au travail sous les effets de la drogue. Ce que tu fais les vendredis et les samedis, ça te regarde, mais tu ne peux pas rentrer au bureau et opérer un lift électrique ou de la machinerie avec les facultés affaiblies», lance le Grand-Mérois.

«Le tout nouveau test Cannabis Verdict est homologué par Santé Canada. Il s’agit d’un test buccal d’une durée de trois minutes, un peu comme un test de grossesse. Si vous avez deux lignes, vous êtes correct, mais si vous avez une ligne, vous êtes encore sous les effets du THC. On a mis le seuil à 20 nanogrammes (NG) par millilitre (ML), car la littérature scientifique explique qu’en haut de 20 ng, les facultés sont affaiblies. Par contre, ce sera 0 ng du côté des policiers.»

Le test permet de détecter une consommation récente de cannabis immédiatement après la consommation, par opposition à un test d’urine qui ne détectera une consommation récente que plusieurs heures plus tard.

«Il faut faire attention, car la personne a toujours une décision à prendre. C’est pourquoi nous conseillons un test, car si vous êtes arrêtés, vous aurez les mêmes sanctions qu’un conducteur arrêté sous les effets de l’alcool. Une étude de l’Université McGill vient de prouver que les habiletés liées à la conduite sont encore affectées cinq heures après avoir consommé du cannabis», ajoute M. Maurais.

«Dans le premier deux heures suivant la consommation, on monte à 1000 ng/ml et il faut de 6h à 24h pour faire disparaître toutes traces dans le corps, dépendamment si le consommateur fume de façon fréquente ou encore de la force du THC, car la moyenne est de 6,8%, mais peut dépasser plus de 25% de concentration.»

Le test Cannabis Verdict sera disponible en pharmacie, sur le site web d’Alco Prevention Canada et auprès des entreprises intéressées.

«Notre but premier, c’est vraiment d’assurer une sécurité en milieu de travail et sur la route. Ce qui est le fun également, c’est qu’on a intégré au test un outil éducatif. Dans chaque boîte se retrouvent deux dépliants pédagogiques, dont un questionnaire de 18 questions que le consommateur peut regarder avec ses parents ou avec des proches.»

«Ce qui est vraiment important, c’est ce qui se passe avant et après le test. Notre rôle est éducatif et préventif et nous essayons de créer un dialogue avec les consommateurs, en particulier dans les entreprises», conclut-il.

Rappelons que la conduite avec facultés affaiblies est la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada.

Idée de génie en 1989

Alco Prevention Canada est un leader canadien de produits de dépistage d‘alcool et de drogues depuis 1989.

«Ça remonte à mes années universitaires. Je sortais avec des chums et ils prenaient sept ou huit bières, en plus de quelques shooters. Je doutais sur leur capacité de conduire, mais on me répondait toujours le fameux «Je suis bien correct». Je n’arrivais jamais à les convaincre de ne pas prendre le volant», confie M. Maurais.

«En 1989, on n’avait pas moyen de détecter l’alcool dans le sang sauf si la police vous arrêtait. Je suis allé voir les services policiers de Montréal, avant de me rendre à Toronto par la suite. On a ensuite mis sur pied un alcootest qu’on a vendu dans les bars, et ensuite à la SAAQ. On exporte maintenant dans 45 pays différents.»

La compagnie canadienne, qui en est à sa 28e année d’expérience, a vu tous ses détecteurs d’alcool approuvés par la FDA (Food and Drug Administration). Ses tests d’alcoolémie à usage unique, Alcograd, sont quant à eux approuvés par Mother Against Drug Driving MADD Canada, en plus de la FDA, et sont certifiés TÜV, un organisme de certification de qualité européen.