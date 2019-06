Le Marché public de Trois-Rivières lance ses activités

C’est maintenant officiel! Les activités du Marché public de Trois-Rivières ont été lancées en même temps que celles des quatre autres marchés publics de la Mauricie qui affichaient présents lors d’une cérémonie d’ouverture qui avait lieu au Musée Pop trifluvien.

Les marchés publics de Saint-Narcisse, Shawinigan, Yamachiche et Saint-Élie-de-Caxton se sont donc joints à Claire Plourde, responsable des communications et au développement des publics au Musée Pop de Trois-Rivières.

«C’est un grand jour pour le Musée Pop et pour sa directrice générale (Valérie Therrien). C’était son rêve lorsqu’elle s’est jointe à nous», a-t-elle lancé, très émue. «Le marché public est une continuité de notre mission. Outre les nombreux kiosques, nous avons installé des tables à pique-nique et les enfants pourront découvrir les jeux de leurs grands-parents tels que la corde à danser et le yo-yo.»

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont également accordé une aide financière de 16 800$ pour la réalisation de ce projet, aide qui est offerte par l’entremise du Programme Proximité, en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture.

«Réussir à unir les cinq marchés, c’est un tour de force! Merci et bravo à vous de la faire. Les marchés publics sont des vitrines de choix pour nos producteurs, et également pour les produits locaux, frais ou transformés», a pour sa part ajouté Larry Bernier, président du Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM).

«Nous voulions créer des liens plus serrés entre les cinq marchés publics de la Mauricie et les faire rayonner davantage. Le soutien du PDAAM s’élève à 53 600$ et a permis l’embauche d’une ressource consacrée au développement des marchés publics, la coordination du Marché public de Trois-Rivières à titre de projet-pilote ainsi que le déploiement d’une campagne de promotion régionale intitulée ’’Le meilleur de la Mauricie dans vos marchés publics’’», a-t-il ajouté.

Le nouveau maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, s’est dit très heureux d’accueillir un marché public.

«L’ouverture de notre marché public nous rappelle ceux que l’on a connus, mais également ceux que l’on visitait en Mauricie. L’expérience de visiter un marché public en est toute une! Ça nous permet non seulement de connecter avec les aliments frais, mais également d’en faire un outil éducatif incroyable. On apprend à développer les cinq sens et la fraîcheur. Longue vie à notre marché!», a-t-il témoigné.

Rappelons que ce sont 18 producteurs de la région, à raison d’une douzaine par semaine, qui se rassembleront à l’avant du musée. Des brasseurs seront aussi présents à l’occasion afin de faire déguster leurs produits lors de 5 à 7. Pour les visiteurs en voiture, il est possible d’utiliser gratuitement le stationnement de l’édifice Capitanal, situé tout juste à côté du Musée POP. Les clients du Marché pourront y garer leur voiture entre 16h30 à 19h30.

Le Marché public de Trois-Rivières demeure un projet-pilote alors les organisateurs seront à l’écoute des commentaires des producteurs et des visiteurs dans le but d’améliorer l’expérience.

Marché champêtre de Saint-Narcisse

Un dimanche sur deux

Du 7 juillet au 29 septembre 2019, de 10h à 15h

300, rue Principale, Saint-Narcisse

Marché public de Saint-Élie-de-Caxton

Un dimanche sur deux

Du 16 juin au 20 octobre 2019, de 10h à 15h

Garage de la culture, 2191, avenue Principale, Saint-Élie-de-Caxton

Marché public Yamachiche

Tous les samedis

Du 15 juin au 31 août 2019, de 10h à 14h

Parc Achille-Trahan, route 138, Yamachiche

Marché public de Shawinigan

Ouvert toute l’année

Du mercredi au vendredi de 8h à 18h; le samedi et le dimanche de 9h à 17h

Petit marché saisonnier tous les vendredis de 11h à 16h

2093, avenue Champlain, Shawinigan

Marché public de Trois-Rivières

Tous les jeudis du 27 juin au 3 octobre 2019, de 15h à 19h

Musée POP, 200, rue Laviolette, Trois-Rivières