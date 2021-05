Le Marché public de Trois-Rivières de retour cet été

Le Marché public de Trois-Rivières s’installera, pour une troisième année, sous les préaux du Musée POP tous les jeudis de l’été, dès le 24 juin jusqu’au 2 septembre, entre 14 h et 18 h.

Cet été, près d’une douzaine d’exposants viendront proposer une belle variété de produits frais, locaux et de qualité aux citoyens de Trois-Rivières et aux touristes, et ce, dans une ambiance conviviale et sécuritaire.

On y retrouvera notamment la Ferme horticole Gagnon et les Jardins Dugré, la Ferme du Garde-Manger, la Ferme horticole Louis Gaudreault, Gâteries d’Oli, Le Vieux Balsamique, la Savonnerie artisanale Jadis et la Laiterie Lampron.

«L’agriculture est très enracinée dans la culture québécoise et donc en lien avec notre mission. Le Marché public permet de répondre au besoin des citoyens de s’approvisionner en produits frais, sains et locaux selon une variété leur permettant de faire véritablement leurs emplettes de la semaine. Si la situation sanitaire le permet, nous ajouterons également une programmation culturelle», précise la directrice générale du Musée POP, Valérie Therrien.

Comme par les années passées, le stationnement est gratuit à l’édifice Capitanal, durant les heures d’ouverture du Marché.