Le Marché public de retour au Musée POP

Le Marché public de Trois-Rivières sera de retour sous les préaux du Musée POP pour une deuxième année à compter du 2 juillet.

Il s’agira toutefois d’une version plus réduite du Marché en raison des mesures sanitaires qui doivent être respectées. Près de dix producteurs régionaux ont déjà confirmé leur participation.

«Le Marché public a obtenu un succès des plus intéressants l’an dernier. Nous trouvions dommage de ne pas renouveler l’expérience cette année. Nous mettrons donc en place toutes les mesures sanitaires recommandées afin d’offrir une expérience sécuritaire aux consommateurs et aux producteurs. Un plus petit marché mais une offre toute aussi alléchante», soutient la directrice générale du Musée POP, Valérie Therrien.

Les noms des producteurs présents, ainsi que l’ensemble des mesures sanitaires mises en place, seront rendus publics dans les prochains jours.

Le Marché public de Trois-Rivières sera ouvert tous les jeudis, du 2 juillet au 3 septembre, entre 14h et 19h.