Le Marché Godefroy traverse à Trois-Rivières

En cette semaine québécoise des marchés publics, le Marché Godefroy annonce l’ouverture d’un point de chute à Trois-Rivières qui sera situé dans les locaux de son partenaire, Verger Cournoyer (4740, boul. Gene-H Kruger). Ainsi, les clients désirant se procurer des produits du Marché Godefroy pourront faire leurs achats en ligne et récupérer leur commande à Trois-Rivières, et ce à partir du 15 août.

Par cette initiative, le Marché Godefroy souhaite se rapprocher encore plus d’une clientèle trifluvienne qui a à cœur l’achat local et la vitalité de l’économie régionale, ainsi que faciliter l’accès à ses produits pour une clientèle qui ne peut se déplacer à Bécancour. Il est à noter que le point de cueillette directement au Marché continu aussi ses opérations.

L’équipe du Marché profitera également de la semaine québécoise des marchés publics pour remercier sa fidèle clientèle en remettant 100 sacs de magasinage de façon aléatoire aux visiteurs qui se rendront au Marché les 8 et 9 août.

Malgré les particularités de l’année 2020 et toutes les mesures qui ont dû être prises dans le domaine agroalimentaire, la clientèle est toujours au rendez-vous chaque fin de semaine et on peut d’ores et déjà dire que cette année sera, malgré tout, très positive pour les producteurs et marchands qui y tiennent leur kiosque.