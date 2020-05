Le Marché Godefroy ouvrira ses portes le 16 mai

C’est ce samedi que le Marché Godefroy ouvrira ses portes. La saison sera bien différente des précédentes en raison de la pandémie de COVID-19.

D’abord, il a dû mettre une croix à sa programmation festive 2020. Ensuite, jusqu’à nouvel ordre, il ne sera ouvert que le samedi, consigne gouvernementale oblige. Enfin, il a dû mettre en place toutes sortes de mesures pour assurer la sécurité des marchands et des clients sur place.

Vente en ligne

Un autre gros changement à noter est la mise en place d’une toute nouvelle plateforme de vente en ligne. Lors de son lancement en début de semaine, on indiquait que certaines options étaient encore en développement et que de nouveaux marchands s’ajouteraient dans les prochaines semaines, mais que l’on pouvait déjà survoler les produits et faire une première commande à venir cueillir au Marché (il n’y a pas de livraison possible).

Cette année, 31 marchands seront présents.