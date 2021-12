Le Marché de Noël est de retour

N’ayant pu prendre place sur les terrains du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap l’an dernier en raison de la pandémie, le traditionnel Marché de Noël de Trois-Rivières est de retour cette année et son arrivée coïncidera avec le début des Jardins Illuminés les 11 et 12 décembre.

Pas moins de 63 exposants sont attendus sur place, dont une dizaine prendront place à l’extérieur, devant la vétuste église.

« On a eu une bonne réponse des exposants qui ont accepté de revenir malgré les règles sanitaires. On va avoir de tout, des bijoux, de l’agroalimentaire, du cuir et des artisans spécifiques à la création pour enfants », lance Diane Vézina, directrice du Centre d’action bénévole (CAB) du Rivage.

« On ne veut pas que ce soit juste un marché alors on aura de l’animation sur place samedi et dimanche. On va recevoir des cracheurs de feu avec L’Expérience feu fou, accompagné de lutins taquins, et un forgeron qui sera également présent tout le week-end. Nous aurons des chanteurs traditionnels, mais aussi un traineau du père Noël où les gens se prendront en photo pour participer à un tirage. Nous aurons nous aussi une maisonnette pour vendre des tartes et des pâtés. »

Le marché sera ouvert au public le samedi 11 décembre, de 11h à 19h, et le dimanche 12 décembre, de 10h à 17h.

« On avait eu tout près de 14 000 visiteurs en 2018 alors on avait diminué le nombre de marchands (à l’intérieur) à 75 en 2019. Malgré la pluie battante, on avait attiré 9000 visiteurs. Cette année, on s’est limité à une cinquantaine de kiosques intérieurs, installés au sous-sol de la Basilique. Il faut savoir que le passeport vaccinal sera exigé, dehors comme en dedans. On a vraiment une belle qualité d’artisans à nouveau cette année et certains qui reviennent pour une troisième année », ajoute Geneviève Dauphin, également membre du personnel au CAB du Rivage.

Les installations du Sanctuaire seront aussi ouvertes lors de l’événement, notamment la Boutique. La tenue de la 3e édition du Marché de Noël de Trois-Rivières est rendue possible grâce, notamment, au support financier et technique de la Ville de Trois-Rivières, ainsi qu’à la grande générosité des multiples bénévoles.