Le maire de Trois-Rivières respecte son pari

PARI. Dans le cadre du défi lancé entre l’humoriste Michel Barrette et le maire de Trois-Rivières Yves Lévesque, lors des épreuves de Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières, le maire Lévesque a procédé à la «Tonte du gazon» au profit de la Fondation québécoise du cancer.

Le pari était simple: le pilote qui terminait derrière l’autre devait tondre le gazon au Parc Champlain de Trois-Rivières. Évidemment, une zone a été prévue à cet effet, surtout que la tondeuse était une «bonne vieille tondeuse à bras.»

Ce qu’ils ont dit…

«Mes enfants en revenaient pas comment Yves ressemblait à mon père et me disait ”il est pareil, speedé, parle vite et il ne dort pas”. Et ils ont raison!» – Michel Barrette… ce à quoi a répondu le maire Lévesque. «Il me racontait que son père avait deux tondeuses, dont une tondeuse à bras. Et quand Michel était tannant, son père lui donnait la tondeuse à bras. Comme je lui ressemble, il a probablement voulu se venger de son père en passant par moi.»

«Il n’y aura pas d’autre pari. Un moment donné, il faut que l’intelligence et la raison prennent le dessus.» – Yves Lévesque

«Yves (Lévesque) en a fait des dépassements. Je me souviens d’au moins trois. Il a dépassé la machine à liqueurs, le stand à hot-dogs et un kiosque de poutines.» – Michel Barrette

«Les mécaniciens de Michel ont dit qu’ils avaient passé plus de temps à débosseler et réparer mon char qu’à faire des ajustements sur celui de Michel et sur ceux de ses fils.» – Yves Lévesque

Monsieur Lévesque a aussi demandé les clés de la voiture de monsieur Barrette… «Non, jamais! Cette voiture-là est une Pontiac 1956 et n’a jamais été endommagée. Ça va demeurer ainsi!»

Les deux comparses ont d’abord procédé à la signature officielle de la tondeuse qui a ensuite été mise à l’encan jusqu’au 4 septembre. Les festivités se sont amorcées à 11h, tandis que la fameuse tonte de gazon a eu lieu à 12h30.

Le maire Lévesque, qui a pris une pause dès la première minute pendant que l’humoriste était allongé sur une chaise longue, limonade à la main, peut dire merci aux pilotes de NASCAR Pinty’s, Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, qui l’ont aidé dans le processus.

Photos Jonathan Cossette – Hebdo Journal