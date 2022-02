Le Maine en ville pour trois affrontements

Les Mariners du Maine sont en ville pour y amorcer une série de trois matchs face aux Lions de Trois-Rivières. Si les partisans étaient fébriles quant au retour de leurs favoris, ils devront se contenter de les regarder à la télévision.

En effet, les matchs des 2, 3 et 5 février seront présentés à huis clos, mais diffusés sur les ondes de TVA Sports et sur les ondes radio du 106,9 Mauricie.

Du côté des Mariners, il faudra surveiller Pascal Laberge qui compte 15 buts et 32 points, en 28 matchs. Matthew Santos (14 buts et 29 points) et Nick Master (26 points en 26 matchs) ont aussi un bon flair offensif.

Devant le filet, Callum Booth et le fils de Martin Brodeur, Jérémy, se partagent le travail. L’ancien Cataractes de Shawinigan, Zachary Bouthillier, a quant à lui pris la direction de Fort Wayne.

Du côté des Lions, seul Peter Abbandonato (25 points en 28 matchs) est encore absent, lui qui évolue toujours avec Le Rocket de Laval. Anthony DeLuca, qui avait 7 points en 10 matchs, a de son côté été échangé à Kansas City. De Bécancour, Guillaume Beaudoin a signifié aux Lions qu’il ne réintégrait pas l’équipe.

Au classement, la ECHL tient désormais compte du pourcentage de victoires, et non de la totalité des points. Trois-Rivières (.617) pointe au 3e rang de la Division Nord, derrière Reading et Terre-Neuve. Les Mariners (.514) suivent au quatrième échelon.

Les trois parties du 2, 3 et 5 février s’amorceront à 19h. Trois-Rivières reprendra ensuite la route pour y affronter Reading, les 11 et 12 février.