Des nouvelles du fameux lynx en cavale!

Sa présence sur la Rive-Sud avait soulevé de nombreux commentaires et quelques questionnements chez nos lecteurs. Des gens étaient soient émerveillés de voir une telle bête assise calmement près du chemin et d’une galerie, tandis que d’autres craignaient d’en rencontrer une.

Au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), on admet que l’observation d’un tel animal, à Nicolet de surcroît, est un «évènement» en soi. C’est que l’habitat naturel du lynx est la forêt boréale, ce qui n’est pas nécessairement le cas au Centre-du-Québec.

«Malgré le fait qu’il soit plus abondant au nord du fleuve St-Laurent, notamment en raison de la présence du milieu forestier, on retrouve le lynx également au Centre-du-Québec. Il y est cependant très rare», indique le relationniste Sylvain Carrier.

Le tempérament de l’animal rend le cliché encore plus particulier. «C’est un félin qui est très discret et qui évite l’homme de sorte qu’il est rarement aperçu, ajoute M. Carrier. Les interactions entre un lynx et un homme sont donc rares : ceux qui ont l’occasion d’en voir un sont d’ailleurs très chanceux!»

Pour ce qui est de ceux ou celles qui craignaient d’en rencontrer un face à face, le MFFP se fait rassurant. La rareté de l’espèce et le fait que l’animal est très évasif font en sorte que les risques d’attaques envers un humain sont très faibles, voire inexistants.

Si jamais on en croise un, le MFFP conseil simplement de rester calme, de lui laisser une voie d’issue pour poursuivre son chemin ou prendre la fuite, de reculer lentement, d’éviter de tourner le dos pour courir et de garder un contact visuel avec l’animal.

Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’il puisse s’attaquer à des animaux domestiques. Le lynx du Canada a en effet la force et l’agilité pour s’attaquer à des chats ou des chiens de petite ou moyenne taille.

Généralement, souligne le porte-parole du MFFP, le lynx va s’approcher des habitations pour tirer avantage des sources de nourritures disponibles en milieu urbain et périurbain. Ce peut être soit de petits mammifères, comme des souris et des écureuils, ou des oiseaux s’alimentant sur des mangeoires.