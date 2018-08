Le Long week-end du court est de retour

CINÉMA. La cinquième édition du Long week-end du court aura lieu les 21, 22 et 23 septembre, à Trois-Rivières. Elle célébrera le court métrage en présentant quelques-uns des meilleurs films réalisés au cours de l’année précédente au travers de sept programmations faisant la part belle aux réalisateurs de la région comme aux productions internationales.

L’événement se déroulera en majeure partie au Cinéma Le Tapis Rouge. Il y aura toutefois deux projections gratuites en direct du Café Frida, soit les vendredi 21 et samedi 22 septembre, à partir de 23h.

Comme c’est le cas chaque année, le Long week-end du court a fait parvenir une invitation à un pays étranger afin qu’il vienne présenter sa filmographie au public trifluvien. Cette année, la carte blanche sera belge et le Royaume de Belgique représenté par les réalisateurs complices Xavier Seron et Méryl Fortunat-Rossi (L’ours noir, Le plombier, Longueur fréquence intensité — À découvrir le samedi 22 septembre à 21h au Cinéma Le Tapis Rouge).

Comme autre duo présent dans le cadre la cinquième édition, notons celui formé par le réalisateur Pascal Plante (Drum de marde !, Blonde aux yeux bleus, Les jaunes, Baby Blues, Les faux tatouages) et par la comédienne originaire de Trois-Rivières, Rose-Marie Perreault (Les faux tatouages, Les démons, Quand l’amour se creuse un trou, La Bolduc), qui se rencontrera pour une leçon de cinéma co-présentée par Culture Mauricie et La Fabrique culturelle de Télé-Québec le samedi 22 septembre à 14h au Cinéma Le Tapis Rouge. Enfin, ce sont Christopher Côté et Sarah-Ève Boivin qui relèveront cette année le défi du film improvisé, soit un film réalisé durant les trois jours de l’événement selon des contraintes dictées par le public.

Pour cette cinquième édition du Long week-end du court, on note le retour du prix décerné par L’inis — un bon d’une valeur de 250 $ à valoir sur l’ensemble de ses formations données à Montréal — au meilleur film du volet régional. Il y aura également un nouveau prix, soit «Le prix coup de coeur La Fabrique culturelle» d’une valeur de 500$ remis dans le cadre du volet québécois co-présenté par La Fabrique culturelle de Télé-Québec et le Long week-end du court.

Les billets journaliers et les passeports pour l’événement sont disponibles depuis lundi via le https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-long-week-end-du-court-2018-49285041887 (entre 10$ et 16$).