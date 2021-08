Le Long week-end du court de retour

Après une année d’absence, Le long week-end du court – unique festival dédié aux courts métrages à Trois-Rivières – est de retour. Organisée en formule allégée, la septième édition aura lieu le vendredi 20 et le samedi 21 août, au 507 (507, rue St-Georges). Toutes les projections seront gratuites et se dérouleront en extérieur.

Cette édition estivale est axée sur l’accessibilité, la convivialité et le plaisir de se retrouver. Quatre programmes de courts métrages sont prévus. Avec deux programmes québécois, le festival veut réunir et mettre en vedette les titres incontournables d’ici au public trifluvien qui n’a pas encore eu la chance de les découvrir. De son côté, le volet Trash est de retour avec des films de genre et des trouvailles insolites, tandis que le volet Expérience rassemble des propositions artistiquement audacieuses.

– Vendredi 20 août, 20h30 : Volet Québec I (Et si on choisissait sa famille)

– Vendredi 20 août, 22h30 : Volet Trash (Masculinité et crotte de nez) *public averti

– Samedi 21 août, 20h30 : Volet Québec II (Quitte à y laisser des plumes)

– Samedi 21 août, 22h30 : Volet Expérience (La face cachée du miroir) *public averti

Parmi les films régionaux de la programmation, soulignons Le bourdon, Le cloporte, La dionée et Le colvert. Au volet Trash, la comédie absurde Boulettes de Patrick Gauthier débute devant un comptoir d’échantillons de boulettes de viande à l’épicerie avant de prendre une tournure apocalyptique. Tourné en Mauricie et se situant entre le documentaire et la fiction, Saint-Tite de Florence Pelletier et Elizabeth Marcoux-Bélair est un récit familial au coeur des rodéos du Festival Western de Saint-Tite.

Le samedi 21 août à 14 h, le cinéaste et poète trifluvien Alexandre Dostie sera invité à partager ses expériences et ses réflexions lors de la discussion Au bout de la plage à chiens : Être artiste en région, organisée en collaboration avec Culture Mauricie et La Fabrique culturelle de Télé-Québec et animée par l’artiste performeur Sébastien Goyette-Cournoyer. Au cours de cet échange, il sera question des enjeux reliés au travail des artistes habitant la région, ainsi que le rayonnement de leurs oeuvres à l’échelle nationale et internationale.