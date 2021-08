Le logement social, cheval de bataille d’Adis Simidzija

S’il est élu le 20 septembre, le candidat du Nouveau parti démocratique (NPD) à Trois-Rivières, Adis Simidzija, s’engage à débloquer les fonds nécessaires à la construction de 1500 nouveaux logements sociaux dans la ville.

« Présentement, il y a plusieurs centaines de familles qui attendent depuis des années pour avoir accès à du logement social, souligne Adis Simidzija. Considérant l’augmentation faramineuse du prix du loyer et le fait que Trois-Rivières se classe comme la 7e circonscription avec le plus faible taux de revenu par ménage au Canada, il est plus que temps de s’attaquer aux problèmes relatifs à l’accessibilité au logement. Les loyers sont trop chers, les salaires stagnent. Il faut agir maintenant. »

Le candidat néodémocrate, qui entend faire du logement social son cheval de bataille, rappelle que son parti s’engage aussi à lever la TPS sur la construction de logements répondant à des normes strictes d’amorçabilité et de créer un fonds pour aider les organismes sans but lucratif à acheter des propriétés pour aider à garder l’habitation abordable dans les collectivités.

« Cette initiative viendrait directement aider à la lutte à l’itinérance par exemple. C’est de notre devoir de donner les moyens à nos organismes communautaires d’agir pour le bien de la population trifluvienne aux prises avec des problèmes relatifs au logement », plaide M. Simidzija.

Le NPD s’engage également à instaurer une aide aux locataires pouvant aller jusqu’à 5000$ par année dans le but de les aider à traverser cette crise du logement qui touche surtout la classe moyenne et les personnes défavorisées. « De façon complémentaire, nous nous engageons à interdire les « rénovictions », un fléau grandissant. Les locataires n’ont pas à payer pour la luxure de certains propriétaires », complète le candidat.