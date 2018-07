Le lien La Gabelle fermé en raison d’un accident

Crédit photo : Photo Hydro-Québec

TRANSPORT. Le lien interrives de La Gabelle est fermé pour une durée indéterminée en raison d’un accident survenu mercredi.

En fin de journée, un véhicule qui n’a pas respecté la ligne d’attente et qui a circulé sur le feu rouge juste avant que la barrière ne se referme a roulé à haute vitesse et a frappé l’un des employés d’Hydro-Québec sur place. Ce dernier a été transporté à l’hôpital, mais n’a pas subi de blessure grave.

«La sécurité est notre priorité, pour nos travailleurs et tous les autres utilisateurs du lien interrives de La Gabelle. Ces comportements sont dangereux pour tous ceux et celles qui y travaillent et qui le traversent», souligne Hydro-Québec dans un communiqué.

Cet événement impliquant des automobilistes avec des comportements inadéquats et non sécuritaires n’est pas le premier. «Nous devons faire le point. Plusieurs moyens ont déjà été mis en place pour renforcer la sécurité au lien interrives de La Gabelle et sensibiliser les utilisateurs», conclut Hydro-Québec. (M.E.B.A.)