Le lien interrives de La Gabelle rouvert pour trois semaines

Crédit photo : Photo gracieuseté – Hydro-Québec

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS. Le lien interrives de La Gabelle sera rouvert temporairement à la circulation des automobiles, des VTT et des chevaux pendant trois semaines, soit du lundi 22 octobre à 6h au vendredi 9 novembre 2018 à 18h.

Cette réouverture permettra au comité de travail sur la sécurité au lien interrives de La Gabelle de mener une étude sur la circulation et d’essayer des mesures de sécurité temporaires. Parmi ces mesures, on note l’ajout de murets de béton, de cônes orange, de dos d’âne sur le lien et à son entrée, en plus d’une escorte routière et de signaleurs lorsque les travailleurs d’Hydro-Québec seront présents.

Après cette période, le lien sera de nouveau fermé à la circulation afin de compléter les travaux résiduels liés au projet de réfection du mécanisme de levage.

L’étude menée permettra au comité de mieux comprendre les déplacements et la fluidité de la circulation dans chaque sens. Diverses informations seront recueillies pendant cette étude, dont le nombre de véhicules qui empruntent le lien, l’heure de passage, le type de véhicule, l’origine et la destination des utilisateurs et la raison de leur traversée. Aux abords du lien interrives, des sondeurs poseront six courtes questions aux utilisateurs. Dès le 22 octobre, il sera également possible de répondre à ces questions en ligne au https://www.hydroquebec.com/projets/centrale-la-gabelle/

Au terme de cette étude, le comité de travail, composé des municipalités de Saint-Étienne-des-Grès, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de la Sûreté du Québec et d’Hydro-Québec, analysera les résultats obtenus et poursuivra son analyse afin de trouver des solutions durables.

Rappelons que ce lien a été fermé à la suite d’un accident survenu le 11 juillet dernier lors duquel un employé d’Hydro-Québec a été happé alors qu’un automobiliste n’avait pas respecté la signalisation. Depuis, La Gabelle était accessible uniquement aux piétons et aux cyclistes.

Accidents survenus sur La Gabelle ces dernières années

2013 : une collision avec une clôture/barrière

2014 : une collision avec extrémité de glissière

2014 : une collision avec une clôture/barrière

2018 : une collision avec un piéton

* Données de la SAAQ