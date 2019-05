Le Lac en Cœur a besoin d’amour

La Fondation Les Œuvres du Lac en Cœur a lancé sa campagne de souscription majeure cet après-midi dans le but d’amasser un demi-million de dollars sur une période de trois ans. Les fonds auront pour but, notamment, de rénover l’Auberge construire il y a 30 ans.

L’objectif de la campagne est étalé de 2019 à 2021 et coïncidera avec le 75e anniversaire du camp du Lac en Cœur.

«La Fondation a été créée en 1990 pour soutenir des besoins financiers du Lac en Cœur. C’est important, car on peut continuer d’offrir des séjours à prix modiques. Le Lac en Cœur, c’est plus de 5000 jeunes, étudiants ou familles par année, cinq emplois à temps plein et 32 emplois à temps partiel, en plus des 26 000 repas servis et des 60 moniteurs bénévoles», a d’abord spécifié Maude Blouin Hallé, très honorée par son titre de présidente de la Fondation Les Œuvres du Lac en Cœur.

«Vous aurez compris que c’est un lieu enchanteur, mais qui a besoin d’amour après 30 ans. C’est pourquoi il est venu le temps de rénover notre Auberge.»

La dernière campagne de souscription majeure du Lac en Cœur avait eu lieu il y a 30 ans. D’autres campagnes d’ordre mineures avaient eu lieu au fil du temps. Une fois les rénovations terminées, l’Auberge portera le nom de Gilles Lamarre en l’honneur de cet homme qui s’est grandement impliqué au sein de la Fondation Les Œuvres du Lac en Cœur.

«Je suis très honoré d’agir en tant que président d’honneur de la campagne», a commenté le fils de Gilles Lamarre et directeur général du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre. «Mon père m’a appris beaucoup de choses, mais surtout une chose très importante. Quand l’abbé Jean Hamel t’appelle, tu ne peux pas dire non!» (Rires)

«Je suis ici pour la cause et je suis honoré de voir que l’Auberge portera le nom de mon père. On s’est donné des objectifs ambitieux et on veut les atteindre rapidement pour amorcer la construction le plus rapidement possible.»

Chaque année, la mission de la Fondation est de venir en aide aux familles et aux enfants vivant des difficultés financières. Outre Daniel Lamarre, plusieurs noms connus figurent au comité d’honneur tel l’ancien Premier ministre du Canada, Jean Chrétien, la comédienne et ancienne du Lac en Cœur, Édith Cochrane, le réalisateur de renom et également ancien du Lac en Cœur, Denis Villeneuve. S’ajoutent à eux les André Bourbonnais (BlackRock), Roger Lavergne (Restaurants Fusey et président des Cataractes de Shawinigan), Martin Leblanc (Mallette), François Proulx (1200o) et Annie Villemure (Olymbec).