Le Kia Sorento fait peau neuve pour 2021

Se basant sur le succès de la ligne du Telluride, Kia ramène un Sorento 2021 qui offre un nouveau style et des nouvelles mécaniques.

Pas moins de six versions

La nouvelle famille comprend : LX+, LX Premium, X-Line, EX, EX+ et SX. Toutes seront dotées d’une traction intégrale, de 3 rangées de sièges et de l’un des deux moteurs. La nouvelle version X-Line sera la première dotée du 4 cylindres turbo de 2,5 L et arborera une apparence distinctive, intérieur comme extérieur, avec des sièges capitaines à la 2e rangée.

Un extérieur plus moderne

L’extérieur du Sorento 2021 est caractérisé plus épurées, avec le museau de tigre, signe distinctif de la marque. Les phares avant à DEL sont de série et l’éclairage avant à DEL en option, incluant les feux de jour. Cette version 2021 est construite sur une nouvelle plateforme qui offre un empattement accru de 35 mm.

Trois choix de moteurs

Le Sorento 2021 offre le choix entre deux moteurs à essence, tous deux associés avec une traction intégrale de série ainsi que l’ajout de modes Terrain. Les modèles de base vont offrir un 4 cylindres 2,5 litres de 191 chevaux et 182 lb-pi de couple. Le V6 disparaît de l’offre pour être remplacé par un 4 cylindres 2,5 L turbo qui va offrir 281 chevaux et 311 lb-pi de couple. C’est le même moteur que l’on retrouve dans la Sonata N-Line et les modèles Genesis. La consommation du moteur de base est estimée à 9,7 L/100 km et celle du moteur turbo à 9,9 L/100 km. Kia va ajouter à l’offre une version hybride avec un moteur turbo de 1,6 litre comme base mécanique. Il sera associé à un moteur électrique de 44,2 kW qui tire sa puissance d’une batterie de 1,49 kWh. Vous obtiendrez ainsi 227 chevaux et 258 lb-pi de couple jumelés à une boîte automatique à six rapports. La capacité de remorquage est fixé à 3 500 livres.

Intérieur moderne

Parmi les options, vous trouverez : un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 po, un écran panoramique utilisant quatre caméras pour donner une vue à 360° du véhicule, et un moniteur des angles morts qui affichent en temps réel une vidéo des voies latérales au tableau de bord lorsque le conducteur actionne ses clignotants. Vous aurez aussi droit à huit ports USB ( selon les versions). Un écran de 8 pouces ou écran couleur tactile haute résolution de 10,25 po en option. Le système UVO avec tout ce qui vient avec comme le guidage et la météo connecté, alerte de présence d’occupant à l’arrière. Vous aurez aussi droit à des systèmes avancés d’assistance à la conduite capable de prévenir a peu près toutes les situations potentiellement dangereuses sur la route ainsi que le régulateur de vitesse intelligent et l’assistance de conduite sur autoroute (HDA) en option.

L’arrivée du nouveau Sorento est prévue vers la fin de l’année pour le modèle à essence et un petit peu plus tard pour le modèle hybride. Les modèles seront construits à l’usine américaine de la marque à West Point, en Géorgie.

