Le Karaté fera son entrée à l’Académie les Estacades

ARTS MARTIAUX. Le karaté devrait faire son entrée dans le programme Sport-Études de l’Académie les Estacades à l’automne prochain. Une entente a été conclue entre l’Académie, Karaté Québec et André Pronovost, du Club de Karaté Shito-Ryu de Trois-Rivières.

Le tout nouveau programme mettra de l’avant le développement athlétique et compétitif, tout en demeurant ouvert à tous les types de karaté tels que le Shotokan, le Shitoryu et le Yoseikan, notamment. L’objectif du programme est de fournir les bases techniques adéquates de cet art martial pour atteindre des niveaux compétitifs de plus haut niveau.

«Ça fait trois ans que j’y pensais et c’est pourquoi j’ai été faire mon PNCE (Programme national de certification des entraîneurs). Comme j’avais les outils pour entraîner, j’ai approché les Estacades avec mon plan d’action», confie M. Pronovost.

«Je suis très content de l’entente. Maintenant, il faut trouver des étudiants qui veulent s’entraîner à raison de cinq jours par semaine. Nous sommes en mode recrutement et je vous dirais que ça prendrait un minimum de trois athlètes. C’est sûr que l’idéal serait d’en recruter 10 ou 15.»

C’est d’ailleurs Sensei Pronovost, 7e dan Karaté Canada, 6e Dan Shito-Ryu, arbitre international et ancien entraîneur de l’équipe du Québec, qui s’occupera des entraînements. Ils se tiendront à même les locaux du Club du Karaté Shito-Ryu situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, non loin des installations de l’Académie Les Estacades.

Les jeunes de 12 à 16 ans, intéressés par le karaté, sont donc invités à s’inscrire dans ce tout nouveau programme.

«Il y a beaucoup d’adeptes de karaté dans la région, mais qui s’entraînent une à deux fois par semaine. C’est certain que c’est différent de s’investir cinq fois par semaine, trois heures par jour, que ce soit en salle de musculation ou en salle de karaté. Chaque athlète aura son programme spécifique, toujours avec l’optique qu’il puisse améliorer ce qu’il faut, étape par étape», explique M. Pronovost.

«Mon travail sera de faire en sorte que les athlètes arrivent sur le site de compétitions fin prêts, sans aucun doute. Surtout qu’ils feront souvent face à des athlètes déjà établis. Ça prend du courage et de la détermination, en plus du talent. C’est sûr que ça intéresse encore les jeunes, surtout que le sport fera son entrée aux Jeux olympiques de 2020. C’est le moment idéal pour eux d’embarquer!»

L’Académie les estacades a accueilli le projet à bras ouverts.

«Chaque fois qu’un nouveau sport nous est présenté, on étudie le plan d’action et on regarde les besoins également. On est toujours ouvert à de nouveaux sports», commente pour sa part Luce Mongrain, directrice adjointe des programmes sport-études (volet sportif) à l’Académie les Estacades.

«Il y a parfois des dossiers moins prêts que d’autres. Dans le cas présent, M. Pronovost a fait tout ce qu’il fallait alors il est maintenant en mode recrutement. S’il y a assez d’inscriptions, on ira de l’avant, c’est certain.»

Pour plus de renseignements sur le nouveau programme sport-études Karaté, vous pouvez communiquer avec monsieur Pronovost via le info@shitoryuquebec.org.