Le Hummer de retour en 2022

Le nom Hummer reviendra chez GMC à l’automne 2022 au Canada dans une formule spectaculaire et 100 % électrique. Avec une puissance annoncée à plus de 1 000 chevaux et un couple estimé à 11 500 lb-pi, cette bête n’aura rien perdu de sa superbe.

La nouvelle architecture Ultium

Le HUMMER EV tirera son énergie des toutes nouvelles batteries Ultium de General Motors. La puissance sera générée par trois moteurs distincts dans deux unités d’entraînement pour donner un rouage intégral, des capacités remarquables sur route et hors route.

4 roues motrices électrique

Comme tous les véhicules tout terrain qui se respecte, le GMC Hummer va offrir 4 roues directrices avec Crabwalk qui permet aux roues arrière et avant de braquer à un même angle à basse vitesse, permettant un mouvement diagonal du véhicule, pour une maniabilité encore plus grande sur les terrains difficiles. Vous aurez aussi droit à une suspension pneumatique adaptative avec la capacité d’extraction qui permet de relever la suspension d’environ 15 cm pour aider le HUMMER EV à négocier des situations hors route extrêmes, comme le déblaiement de rochers. Des pneus de 35 pouces de diamètre sont proposés de série et le HUMMER EV peut être équipé de pneus de 37 pouces en option. Ils offrent une résistance et une flexibilité exceptionnelles pour optimiser la maniabilité grâce aux capacités tout-terrain sans précédent du HUMMER EV, y compris la possibilité de monter des pneus verticaux de 18 pouces. Une protection composé de plaques d’acier robustes qui sont stratégiquement situées autour du bloc de batteries et plus encore pour aider à fournir une protection dans des conditions tout-terrain extrêmes.

Un écran de télé à l’intérieur

Vous aurez au centre de la console le système UltraVision, qui comprend de nouvelles caméras avant et arrière de soubassement avec des vues en temps réel de type « observateur virtuel » pour aider les conducteurs à franchir les obstacles et à placer les roues sur et hors-piste. Les caméras de soubassement sont emballées pour aider à protéger contre les dommages et sont équipées d’une fonction de lavage pour aider à dégager les débris. Vous aurez jusqu’à 18 vues disponibles pour aider à sensibiliser les conducteurs à leur environnement. Des voyants tout-terrain qui affichent les fonctions du véhicule et l’état du terrain grâce aux écrans d’info-divertissement et d’information du conducteur. Parmi les exemples, citons la sortie du couple, l’engagement du différentiel de verrouillage, la pression des pneus, les angles de tangage et de roulis (avec les valeurs maximales), une jauge de dérive (avec les valeurs maximales), le cercle de frottement, la vectorisation du couple, etc.

Voici ce que vous obtiendrez avec l’édition 1

Compatibilité avec la charge rapide publique de 800 volts CC5 jusqu’à 350 kW qui fait passer mécaniquement les batteries du mode parallèle au mode série pendant la charge permettant d’accumuler 160 km en 10 minutes de charge. GM a estimé à plus de 560 km d’autonomie à pleine charge, sur la base d’essais préliminaires. Vous aurez aussi droit à la dernière version de Super Cruise, une fonction d’assistance au conducteur offrant une conduite mains libres avec changement de voie automatique sur des routes divisées et compatibles.

GM estime le temps d’accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Le contrôle du mode de conduite offre des modes sélectionnables par le conducteur qui adaptent les performances – y compris la répartition du couple entre les roues avant et arrière, et les réglages des quatre roues directrices – aux différentes conditions de conduite. Vous aurez aussi un hayon arrière avec six différentes configurations et une vitre arrière rabattable avec couvre-tonneau à commande électrique.

La production débute à la fin 2021 à l’usine GM Zero de Detroit-Hamtramck. La production canadienne commence à l’automne 2022.

L’article Le Hummer de retour en 2022 est apparu en premier sur Benoit Charette.