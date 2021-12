« Le hockey, c’est vraiment ma passion » – Édouard Vincent

Le défenseur Édouard Vincent se débrouille très bien à ses débuts dans le circuit Midget AAA. Bien qu’il ait gradué directement du Bantam AAA, le jeune homme de 15 ans semble s’être bien adapté au rythme de jeu.

Vincent présente un différentiel de +/- à +6 après 24 rencontres, lui qui a amassé 6 points au passage.

« J’ai un bon début de saison et j’espère que ça va continuer comme ça. On a une belle chimie et une jeune équipe, mais qui travaille très fort. On trouve toujours une façon de gagner », lance celui qui qualifie de joueur défensif, responsable dans sa zone et doté d’une bonne première passe. « On avait certaines attentes et un plan de se bâtir en tant que jeune équipe. Présentement, on est un peu surpris de notre début de saison, mais on est vraiment content. Rémi (Royer) nous enseigne vraiment la bonne façon de jouer au hockey et sur 200 pieds. »

« Édouard est très bon défensivement et c’est un perfectionniste. Il veut toujours faire les bonnes choses. C’est un gars avec un bon coup de patin et une bonne vision. On est content de son début de saison et il est apprécié de ses coéquipiers », lance pour sa part l’entraîneur-chef des Estacades Midget AAA, Rémi Royer.

Sa dernière saison régulière s’était très bien déroulée avec les Estacades Bantam AAA Relève. Il avait totalisé 15 points en 21 matchs, en plus d’inscrire 10 buts, ce qui n’est pas peu banal pour un défenseur.

« [La pause engendrée par la COVID-19] a été dure pour le moral, mais pas vraiment pour le développement. On continuait de pratiquer au moins trois fois par semaine. Pour le moral, ne pas jouer de match était un peu dur, mais je n’ai jamais perdu ma passion », ajoute le natif de Louiseville.

Celui qui aura 16 ans en février prochain en est aussi à son année d’éligibilité pour le prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

« Je ne me fais pas de stress avec ça. J’aimerais ça me faire repêcher le plus tôt possible, mais peu importe le rang, j’ai vraiment hâte. Ça serait encore plus le fun de pouvoir le vivre en personne, avec la famille et les amis », ajoute-t-il.

« Le hockey, c’est vraiment ma passion et je vais essayer de me rendre le plus loin que je peux. J’ai toujours eu comme plan B d’aller jouer en Europe alors ça aussi ce serait un rêve. Mais présentement, je vais me concentre sur ma saison et continuer de me développer en tant que joueurs et en tant que bon coéquipier Ce serait le fun de se rendre le plus loin possible cette année », conclut-il.