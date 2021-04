Le Groupe Troisvert vend trois complexes immobiliers

Le Groupe Troisvert a conclu une entente avec le Groupe Banvest qui se porte acquéreur de trois complexes immobiliers situés près du centre-ville de Trois-Rivières : les édifices Domaine Les Rivières, Les Terrasses Seigneuriales et La Place du Centre.

Cela représente plus de 500 logements et des espaces commerciaux.

« Nous étions propriétaires de ces édifices depuis plus de 40 ans et nous sommes fiers d’avoir desservi les citoyens de Trois-Rivières pendant toutes ces années. Nous tenons à les remercier pour la confiance témoignée, souligne Jean Boisvert, président du Groupe Troisvert. Cette transaction ne signifie pas que nous abandonnons la région de Trois-Rivières où la compagnie est née et a prospéré. Nous demeurons de fiers Trifluviens et nous demeurerons actifs dans la communauté.»

Banvest est une entreprise immobilière, dont le siège social est à Montréal, gère des propriétés résidentielles au Québec. Avec cette transaction, l’entreprise possèdera plus de 3000 unités résidentielles.

«Il s’agit d’une acquisition qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Banvest qui vise continuellement à investir dans le marché immobilier au Québec. Notre expertise dans la gestion de ce type d’immeubles nous permettra d’offrir à notre nouvelle clientèle le même bon service dont elle a bénéficié sous la gouverne du groupe Troisvert», assure Martin Banoon, président du Groupe Banvest.