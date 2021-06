Le Grec: 4,8 M$ pour une usine de pizzas congelées

La fameuse pizza du restaurant Le Grec au-delà des frontières de Trois-Rivières. L’équipe du restaurant lance la Manufacture Le Grec, une nouvelle usine de fabrication de pizzas congelées.

Située dans le parc industriel Carrefour 40-55 à Trois-Rivières, la Manufacture Le Grec a nécessité un investissement de 4,8 M$. Cela entraînera la création d’une dizaine d’emplois.

Annuellement, 1,6 million de pizzas congelées sortiront de l’usine trifluvienne. Quatre saveurs de pizzas y seront fabriquées : toute garnie, spéciale Grec, pepperoni-fromage et nature.

D’une superficie de plus de 20 000 pieds carrés, la Manufacture Le Grec s’est implantée dans un tout nouveau motel industriel sur la rue L.-P.-Normand, dans le parc industriel.. Le bâtiment a été récupéré dans le cadre de la stratégie immobilière d’IDE Trois-Rivières.

La Manufacture Le Grec fait suite à un projet-pilote lancé en juin 2020 en pleine pandémie de COVID-19. Les équipements et le personnel du restaurant du secteur Pointe-du-Lac avaient été mis à contribution afin de tester un nouveau modèle d’affaires basé sur la fabrication de pizzas congelées.

Plusieurs épiceries de la Mauricie ont accepté de la proposer à leurs clients. Le succès a été immédiat.

« Notre pizza congelée a même fracassé un record de ventes pour un nouveau produit dans une grande chaîne de supermarchés. La maison-mère a donc passé une commande pour 120 000 pizzas, une valeur au détail d’un million de dollars. Les équipements choisis et l’aménagement de l’espace de production répondent à toutes les exigences gouvernementales, environnementales et de sécurité, en plus de permettre une reproduction des plus fidèles de la fameuse pizza Le Grec. Nous avons aussi un processus de contrôle de la qualité avec un laboratoire », raconte Dimitris Yannopoulos, copropriétaire du Grec.

Les pizzas congelées profiteront du même réseau de distribution que la vinaigrette Le Grec.

« La pizza du Grec est une institution à Trois-Rivières, et on vient également de partout pour avoir la chance de la déguster. Je suis fier que ce produit typiquement trifluvien se retrouve dans les paniers d’épicerie à travers le Québec », lance le maire Jean Lamarche.

Un projet respectueux du développement durable

L’équipe du Grec a intégré des valeurs environnementales et socialement responsables dans le projet. Ces valeurs se traduisent entre autres au niveau de l’aménagement des locaux, de la production, de l’approvisionnement, de la gestion des ressources matérielles et humaines ainsi que de ses relations avec ses clients et ses fournisseurs.

Du côté de l’exploitation, elle privilégie, par exemple, la réduction de la consommation, le recyclage, la diminution des emballages, l’achat de produits certifiés biologiques, des mesures pour une saine utilisation de l’eau et de l’énergie et des modes de communication électroniques qui réduisent la consommation de papier.

La Manufacture Le Grec a bénéficié de l’appui financier de Desjardins, d’Investissement Québec, de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et du CAE Laprade.