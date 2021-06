Le Grand Tour cycliste de passage dans la région

Le Grand Tour cycliste revient en force en 2021. L’événement, qui avait été annulé l’an dernier, propose deux circuits aux cyclistes amateurs et professionnels en formule presque tout inclus. Les cyclistes auront l’opportunité de faire quelques haltes dans la région, notamment à Shawinigan et Trois-Rivières.

En 2019, près de 1500 cyclistes s’y étaient raffermis les mollets. Cette année, afin de respecter les consignes sanitaires, l’édition 2021 du Grand Tour propose aux adeptes du deux roues un hébergement en hôtel 4 étoiles.

Jean-François Rheault est aux commandes de ce Grand Tour 2021 pour la première fois. Il a été nommé en février président-directeur général de Vélo Québec.

« Au moment de planifier le Grand Tour en février, il y avait beaucoup d’incertitudes quant aux rassemblements. Et un village-camping avec 1500 personnes nous semblait peu probable. Cette année, les gens sont dans leurs bulles et à l’hôtel. L’idée était d’offrir une solution à nos clients pour qu’ils puissent avoir une expérience vélo. »

Les cyclistes prennent leur envol à Saint-Marc-des-Carrières. Ils pourront ensuite emprunter »de petits rangs bucoliques et vivre un ressourcement vélo-vacances bien mérité » . En passant par Shawinigan, le Grand Tour parcourt la route des Lacs qui figure au palmarès des plus beaux circuits cyclables de la Mauricie. Les cyclistes vont ensuite longer le lac Saint-Pierre, le Vieux-Trois-Rivières, puis le chemin du Roy en bordure du fleuve.

Dans les MRC de Mékinac et des Chenaux, le parcours passera par Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Prosper, Saint-Stanislas, Saint-Narcisse, Saint-Adelphe, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Maurice, Batiscan, Sainte-Geneviève-de-Batiscan et Saint-Luc-de-Vincennes.

Les deux groupes vont parcourir ce circuit de manière décalée. Le premier départ court de 250 km se fait le 7 août et le second, de 612 km, le 9 août, pour 5 jours et 4 nuits.

«Tout le monde suit le même trajet et il est possible d’ajouter des boucles. C’est rare qu’on ait accès à deux grandes villes sur le circuit. Ça nous a donné l’option d’une plus grande capacité en hôtel » , explique M. Rheault.

Chacun pourra rouler à son rythme, pourvu qu’il arrive à temps pour manger et pour profiter de sa chambre d’hôtel.

«Il peut avoir des groupes qui s’organisent de manière informelle. Ils suivent un circuit balisé. Une équipe technique est à leur disposition sur un parcours supervisé offrant le dépannage mécanique et l’accès à un véhicule de soutien. C’est vraiment une édition différente cette année » , dit M. Rheault. Selon le déconfinement amorcé, les organisateurs espèrent pouvoir bonifier l’expérience des participants qui vont s’arrêter à Shawinigan et Trois-Rivières.

«Les gens veulent voyager au Québec. Le voyage à vélo attire beaucoup et la Mauricie est une destination prisée, qui suscite beaucoup d’intérêt. Il y a beaucoup à faire pour le vélo au Québec. »