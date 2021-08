Le Grand PoutineFest de Trois-Rivières arrive à grands pas

Le Grand PoutineFest sera de passage à Trois-Rivières du 27 au 29 août pour son célèbre festival gourmand. En effet, le PoutineFest de Trois-Rivières se déroulera en version piétonnière cette année pour profiter de poutines originales et exotiques, tout en respectant les règles de la santé publique.

Pas moins de six foodtrucks seront au centre commercial Les Rivières, offrant une vingtaine de combinaisons différentes de frites, sauce et fromages squick-squick, en version végane ou agrémentez de côtes levées, porc effiloché, bacon, saucisse, poulet général tao, tofu croustillant et plus. Il vous sera également possible de vous rafraîchir avec les produits Archibald ou de la limonade maison. Pour les becs sucrés, la Cabane à chichis y sera également pour offrir ses fameux churros.

Profiter de votre poutine en terrasse

Le site du festival sera divisé en quatre terrasses (zones) pouvant contenir 250 personnes chacune (Capacité maximale de 1000 personnes). Il y aura une hôtesse par terrasse afin de prendre les commandes des boissons (bières et liqueurs) et d’amener les commandes aux tables des festivaliers. Les festivaliers pourront aller commander aux foodtrucks par eux-mêmes. Cependant, ils devront attendre que l’hôtesse de la zone leur donne le droit d’aller commander. Rappelons que chaque terrasse sera aménagée afin de permettre aux gens de manger et de respecter la distanciation sociale.

Sur place, il y aura aussi des activités pour enfants et des animations déambulatoires en continu du Cirque Éloize, les vendredi et samedi soirs.

Les festivaliers pourront rester aussi longtemps qu’ils le désirent sur le site du festival. Cependant, ils ne pourront pas changer de terrasse (zone) puisque celle-ci sera délimitée.