Le Grand défi Pierre Lavoie lance l’appli «Bouge-toi l’Cube»

CONFINEMENT. L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie lance une nouvelle application qui permettra aux jeunes de rester actifs et motivés ensemble, mais sans se regrouper.

Destinée aux adolescents, l’appli «Bouge-toi l’Cube» vise à contrer l’ennui des amis, de l’école et de l’activité physique en cette période de distanciation sociale difficile. Le principe est simple. On se crée un profil, on se fixe un objectif et on commence à accumuler des kilomètres en courant ou en marchant.

Deux défis sont proposés:

– Défi par école: tour virtuel du Québec, soit parcourir collectivement 12 000 km avec d’autres élèves de la même école.

– Défi provincial: tour virtuel de la Terre, soit parcourir collectivement 40 075 km avec d’autres élèves du Québec.

Comme l’application établit automatiquement le contact entre les participants d’une même école, elle permet de stimuler l’esprit d’équipe même si chacun court ou marche seul.

«J’étais très préoccupé par l’inactivité chez les jeunes du secondaire en ces temps particuliers, explique Pierre Lavoie. Avec mon équipe, nous avons donc travaillé fort pour leur proposer une solution adaptée à leur réalité, qui leur permet de relever un défi physique avec leurs amis, et tout cela dans le plaisir.»

L’application compte différentes fonctionnalités, comme le nombre de kilomètres parcourus par élève, le nombre de kilomètres parcourus par école, le profil des élèves d’une même école inscrite au défi, la progression de l’école sur le parcours terrestre, de même que des conseils d’entraînement et de nutrition.

Il est possible de télécharger l’application «Bouge-toi l’Cube» via l’App Store et Google Play.