Le GP3R en chiffres…

STATISTIQUES. Gerry Rochon est une encyclopédie sportive humaine qui s’intéresse au sport automobile depuis maintenant 55 ans. Il porte également les chapeaux d’historien, statisticien et conseiller du Grand Prix de Trois-Rivières et de personne ressource pour la presse intérieure et extérieure.

M. Rochon est aussi membre du conseil d’administration des Amis du Grand Prix ayant pour tâches, entre autres, de s’occuper des dossiers d’archives, de la nomination des pilotes espoirs et de la mise en nomination des intronisés. Bref, il se veut la personne idéale pour nous dire quoi surveiller cette année…

Historique des podiums trifluviens

1 – Marc-Antoine Camirand – 22 podiums (14 (1ère place) – 4 (2e place) – 4 (3e place)

2 – Jocelyn «Doc» Hébert – 21 podiums (8-6-7)

3 – Michel Bonnet – 17 podiums – (10-4-3)

4 – Didier Schraenen – 16 podiums – (3-7-6)

5 – Andrew Ranger – 14 podiums – (6-7-1)

* Ranger s’amène à Trois-Rivières avec une séquence de 11 ans de suite avec au moins un podium en poche, incluant 4 victoires.

Sans oublier…

Jean-François Dumoulin (1995 à 2017) – 6 podiums – (4-1-1)

Louis-Philippe Dumoulin (1998 à 2017) – 6 podiums – (3-2-1)

Pilotes espoirs!

Les Amis du Grand Prix ont décidé de chapeauter deux pilotes espoirs cet été.

Kevin King – 8000$ / Bourse de développement

Nissan Micra

Madelinois d’adoption

Mi-juillet: 2e au championnat derrière Olivier Bédard, ancien espoir des Amis du Grand Prix

Guillaume Archambault – 2500$ / Bourse espoir

F1600 Canada

Originaire de Granby

Mi-juillet: 4e au championnat

Depuis 2002, les Amis du Grand Prix ont remis plus de 71 000$ en bourses à de jeunes pilotes.