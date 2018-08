Le gouvernement du Québec alloue 421 000 $ au Grand Prix de Trois-Rivières

Le gouvernement du Québec annonce l’attribution d’une aide financière de 421 000 $ pour soutenir l’édition 2018 du Grand Prix de Trois-Rivières.

L’appui consenti provient du Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme. Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

En attirant d’année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d’emplois.