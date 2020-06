Le Ford F-150 fait peau neuve pour 2021

C’est n’est pas tant à l’extérieur, mais plutôt à l’intérieur et dans sa polyvalence que vous allez constater des changements sur la nouvelle génération de F-150. Ford affirme être à l’écoute des propriétaires qui se servent du F-150 comme bureau, pour faire une sieste et même un atelier mobile. Pour vous donner une idée de l’importance de ce modèle, si le F-150 était une compagnie, son chiffre d’affaire serait supérieur à la chaîne de restaurant Mc Donald. Cela donne une bonne idée de l’importance de ce modèle que Ford ne peut se permettre de raté. C’est pour cette raison qu’il y a aussi souvent du nouveau et le modèle 100% électrique est en route. Nous aurons droit à un modèle hybride en amuse-bouche cette année.

Plusieurs nouveautés

Avec cette nouvelle approche en tête Ford va offrir une nouvelle surface de travail intérieure en option. La console centrale devient une surface plane qui permet d’accueillir un ordinateur portable grâce au levier de changement de vitesse qui se replie à la pression d’un simple bouton dans la console. Un couvercle recouvre le tout et vous avez une surface de travail ou un espace pour votre lunch du midi.

Des sièges à inclinaison maximale exclusifs à la catégorie sur les versions King Ranch, Platinum et Limited, procurent le confort suprême lors des moments de répit. Les sièges à inclinaison maximale se mettent à plat à près de 180 degrés et le coussin inférieur se relève au niveau du dossier, en plus du soutien dorsal supérieur pivotant jusqu’à 10 degrés pour maximiser le confort.

Un espace de rangement arrière verrouillable et repliable à plat permet de ranger en toute sécurité vos objets de valeur et donne de l’ampleur aux sièges arrière. Il suffit de soulever le coussin inférieur du siège arrière, de ranger vos objets de valeur et d’en verrouiller l’accès pour les garder en sécurité. Parfait pour y ranger des objets de forme allongée tels que des cannes à pêche et des plans, le compartiment est même doté d’un séparateur pour y maintenir l’ordre. Si vous devez travailler la nuit, les propriétaires peuvent poursuivre leurs activités à la tombée de la nuit grâce à l’éclairage de zone exclusive livrable. Cette fonction permet aux occupants d’allumer et d’éteindre des portions individuelles des feux extérieurs au moyen de l’écran SYNC 4, ou à distance avec l’application FordPass sur leur téléphone. L’écran de base est à 8 pouces et 12 pouces pour les modèles XLT et supérieurs.

Une génératrice mobile

Parmi les nouveautés, le F-150 sera disponible en version hybride. Basé sur le moteur V6 Ecoboost, le modèle hybride ne cédera rien au chapitre de la puissance et du couple. Il vise une capacité de remorquage maximale d’au moins 12 000 livres et une autonomie d’environ 1 100 km avec un seul plein selon l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA). De plus, il sera possible d’utiliser le moteur électrique comme génératrice mobile. Grâce au système Pro Power Onboard livrable en option, les clients peuvent laisser leur génératrice. Il est proposé avec une sortie de 2,0 kWh sur les moteurs à essence, alors que la version hybride reçoit un système de 2,4 kWh de série ou 7,2 kWh en option. Vous avez jusqu’à 4 prises de 120 watts et 20 ampères à votre disposition pour faire fonctionner tous vos outils de chantiers ou votre équipement électrique que vous amenez en camping. Vous pouvez recharger de multiples batteries d’outils. Outre la version hybride, tous les autres moteurs reviennent sous le capot du F-150. Outre les lignes quelque peu différentes à l’extérieur, onze options de calandre sont livrables sera la version choisie. Les améliorations proposent des phares et des feux arrière à DEL (option) ainsi que des marchepieds pleine longueur (aussi en option). Pour ce qui est des moteurs, à l’exception de la version hybrides les autres mécaniques demeurent inchangés avec la transmission automatique à 10 rapports.

