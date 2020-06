Le Ford Bronco arrive le 9 juillet

C’est finalement après presque 5 ans d’attente que Ford a finalement publié via son canal instagram que le Bronco sera officiellement dévoilé le 9 juillet prochain. Donc, moins d’un mois d’attente avant de voir ce digne successeur d’une légende qui a pris naissance dans les années 60.

Une version plus raffinée

Il est bon de souligner que dans les faits, Ford s’inspire du nom, mais la version moderne du Bronco sera beaucoup plus raffinée que son ancêtre. Il sera présenté sur une plateforme commune avec le plus récent Escape et offrira des moteurs 4 cylindres déjà présent ailleurs dans la famille Ford pour déplacer cette carcasse. Ford a avoué publiquement aller jouer dans la cour du Jeep Wrangler avec un produit de meilleure qualité et plus raffiné. À n’en point douter, le Bronco 2021 offrira plusieurs clins d’œil historiques au modèle original. Avec cette sortie de pandémie, Ford aura bien besoin d’un modèle pour amener de la liquidité dans les coffres de la compagnie

