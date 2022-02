Le fondateur de Marmen n’est plus

Le fondateur de Marmen, Fernand Pellerin, est décédé le 13 février à l’âge de 92 ans, entouré de sa famille.

L’ensemble des employés de Marmen tient à offrir leurs plus sincères sympathies à tous les membres de la famille Pellerin, enfants, conjoints, petits-enfants et arrières petits-enfants qu’il laisse dans le deuil.

Fernand Pellerin était natif de Sudbury, il a fait ses études à l’Université Laval et a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en commerce en 1952. En 1972, il a fondé Marmen, un petit atelier d’usinage qui desservait le marché québécois, notamment en usinant des pièces pour l’industrie des pâtes et papiers et des minières.

Réinvestissant constamment les profits générés pour agrandir les installations et acquérir de nouveaux équipements, Fernand Pellerin a réussi à se tailler une place dans la cour des grands manufacturiers.

En 2000, il s’est retiré des opérations pour céder la présidence à son fils Patrick.

Homme de coeur, Fernand Pellerin se faisait un devoir de redonner au suivant, de sorte qu’il s’impliquait et soutenait généreusement de nombreuses oeuvres caritatives, organismes culturels et philanthropiques.

En 2014, il avait obtenu le titre de docteur honoris lors d’une cérémonie tenue à l’Université du Québec à Trois-Rivières.