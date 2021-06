Le FestiVoix installera des zones d’écoutes

Le FestiVoix procède actuellement au montage de son site et il entend installer des zones d’écoute, qui s’inspirent d’autres pratiques vues récemment ailleurs dans le monde et qui ont été fort appréciées en Australie et au Royaume-Uni, devant la scène principale.

Les zones d’écoute pourront accueillir de 2 à 4 personnes.

« Nous avons trois scènes alors on a une scène où on va installer des petites tables comme dans un restaurant ou un bistro, avec des chaises, notre plus petite scène où on va séparer les zones avec du marquage au sol, et notre plus grande scène où il y aura les zones d’écoutes », confie le directeur général du FestiVoix, Thomas Grégoire

« On s’est inspiré ce qui a été fait en Angleterre ou en Australie, par exemple. Vous savez, on ne dicte pas les règles sanitaires, on les applique. La Santé publique exige un mètre et demi entre les bulles familiales et placer du marquage au sol aurait peut-être entraîné des conflits. Imaginez-vous assister à un spectacle en portant constamment attention à si vous êtes bien dans les lignes ou encore à vous faire reprendre à tous moments par les gens autour par ce que vous dépassez vos limites. Avec nos zones d’écoute, les gens vont avoir une meilleure expérience et ils seront même surélevés. Ils auront la possibilité de rester assis, de se tenir debout ou même de danser, sans tracas. »

Chaque zone d’écoute est vendue entre 20$ et 80$ dépendamment de la scène, du spectacle et de la capacité d’accueil de la zone. Pour réserver, visitez le https://lepointdevente.com/billets/festivoix2021.

« Nous avons testé et sondé les gens et ils voulaient venir au festival en toute sécurité. Ils trouvaient nos plateformes d’écoute très sécuritaires et comme je le mentionnais plus tôt, ce n’est pas nous qui établissons des mesures sanitaires. Nous sommes là pour les faire respecter. Les gens sont rassurés et ils comprennent ce quoi à nous sommes confrontés. »

« Est-ce que c’est particulier? Oui, mais tout va être particulier pour quelque temps encore. Les gens continuent d’acheter des billets et ils ont hâte au FestiVoix », conclut-il.